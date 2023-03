La hipótesis detrás de la balacera al local de la familia de Roccuzzo, esposa de Messi

Pablo Javkin, el intendente de Rosario mencionado en la nota mafiosa que dejaron los delincuentes que balearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, pidió que las autoridades del gobierno argentino vayan al lugar de los hechos.

“Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”, señala el texto escrito con una lapicera en un cartón. Registraron 12 balas en la persiana metálica en el local comercial.

"Hablé con el ministro de Seguridad de la nación Aníbal Fernández. Yo los quiero acá. ¿A cuánto está el presidente? ¿A media hora?", cuestionó.

"Yo soy intendente de la ciudad. Yo no manejo la fuerza de seguridad y cuando pedí no me dejaron. Los que tienen responsabilidad que vengan acá", agregó.

"Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo".

La hipótesis de quién fue el que baleó el local de la familia Roccuzzo

"La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal", agregó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente de Rosario dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo anoche con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.

"Anoche estuve reunido con el gobernador (Omar Perotti) y los jefes de Policía Provincial, Policía Provincial, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. Hoy pasó esto", dijo Javkin en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el mandatario rosarino restó importancia al mensaje destinado al delantero del París Saint Germain (PSG), entendiendo que "la nota la puede hacer cualquiera. Ni siquiera está dirigida al supermercado, me nombra a mí porque hago esto que no hace nadie, a mí no me van a correr".

Javkin pidió a las fuerzas mantenerse en alerta y que el hecho marque un precedente, ya que aseguró que en Rosario "hay liberación de zona".

Por su parte, el gobernador Perotti ya se encontraba junto al ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, en la sede de Gobierno provincial de Rosario.

Brilloni aseguró este jueves de mañana a la prensa que el ataque al supermercado de la mujer de Messi "es un hecho grave" y sostuvo que hasta el momento "no hay una hipótesis firme" de quienes fueron los autores del hecho.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no encontradas y no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.

Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.

La inseguridad en Rosario

El narcotráfico avanza en Rosario y funcionarios nacionales y de esa provincia no se ponen de acuerdo en cómo atacar el tema. La ciudad registró 287 homicidios en 2022 -cifra récord desde que se realizan estadísticas oficiales- y ya son más de 40 en lo que va de este año.

Mientras tanto, en el Congreso permanecen paralizadas una serie de medidas que podrían morigerar un delito que se cobra vidas a diario.

Entre ellas se destaca un proyecto que apuntala la Justicia federal en Santa Fe. Pese a que fue impulsado por 18 de los 19 diputados de ese distrito, el tema quedó en el olvido. El oficialismo en el Senado frena la creación de dos comisiones clave, además de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue sin asistir a la Cámara baja pese a los reiterados pedidos presentados por las diferentes bancadas de la oposición.

Tampoco se declara la emergencia en seguridad en la zona.

En base a El Cronista