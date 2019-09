La historia de la cruz que le regaló una paciente en sus recorridas a escondidas por el hospital

De Cerca, el ciclo de entrevistas conducido por Facundo Ponce de León, le pidió a los 11 candidatos presidenciales que llevaran tres objetos que fuesen importantes para su vida.

La primera entrevista en ser emitida fue la Guido Manini Ríos. El candidato presidencial de Cabildo Abierto contó cómo era su trabajo durante los seis años que estuvo vinculado al Hospital Militar, como director del organismo o de Sanidad Militar. Según su relato, cuando a las 19 horas terminaba su trabajo administrativo, se iba a recorrer el hospital para escuchar a los pacientes.

"Yo me paraba frente a una enferma y le decía: '¿cuándo le cambiaron las sábanas?' 'No, hoy no me la cambiaron'. Eran la siete de la tarde, yo miraba a la nurse que me acompañaba y le decía: '¿Y esto?'. Y ahí, un julepe grande. '¿Y cómo estuvo la comida?, ya le tendrían que haber traído la cena'. 'No, todavía no me la trajeron' o 'estaba fría'. Ese tipo de preguntas de intercambio las hacía a diario yendo sala por sala, y claro, un día iba a la mitad de las salas, otro día iba a la otra mitad", relató.

Leo Barizzoni

Y en ese contexto es que contó una anécdota sobre una mujer de 90 años, enferma terminal, que le regaló un objeto que para él se volvió muy especial: una cruz partida.

