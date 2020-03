La historia del hombre con alzheimer que cree que los aplausos son para él

Cuando cada día a las 20 horas los vecinos de la ciudad española de Vigo salen a sus balcones a aplaudir en apoyo a los médicos en plena crisis sanitaria, Hermann Schreider, un octogenario alemán sale con su armónica al encuentro con su público. El hombre, al igual que su esposa, padece alzheimer y cree que las arengas de sus vecinos son en alusión a su actuación musical.

Tamara Sayar, su cuidadora, fue quien le hizo creer que los aplausos eran para él y, gracias a eso, el anciano ensaya con entusiasmo todos los días su repertorio. "No sé si he creado un monstruo, porque ahora Hermann ensaya todo el día”, contó la mujer a EFE y definió a Hermann como un hombre "simpático, muy sensible, de emoción fácil”.

La armónica acompaña a Hermann desde sus cinco años y ahora, es su orgullo de cada tarde.“Pedazo concierto, eh, Hermann”, “¿ves? Te has puesto nervioso. Mucho público. Yo entiendo”, lo alienta Tamara mientras lo graba. Él sonríe y continúa con su show.

Una vez finalizada la actuación, y los aplausos, Hermann se va a lavar las manos. Porque Tamara diseñó un gran cartel con esa advertencia escrita en alemán, dado que él ya no recuerda cómo hablar español.