La ideología del Partido Digital: ¿se viene el charruismo?

La pregunta que surge al conocer de la existencia de un nuevo partido es qué ideología abraza y qué propuestas tiene en los temas que preocupan a la sociedad. Facundo Ponce de León le preguntó a Daniel Goldman sobre la ideología del Partido Digital y el candidato a la Presidencia respondió que la postura que tienen es que "con participación total" se puede llegar a "tener un sistema de economía uruguaya, propio", y denominó a esa ideología "charruismo".

"El Uruguay es un país ganadero: tenemos 10 vacas por personas. ¿Nos tenemos que definir por lingotes de oro? No tiene sentido. ¿Tiene sentido que hablemos de socialismo o de marxismo cuando tenemos 200 mil personas en Montevideo viviendo en ranchos de lata. Tampoco tiene sentido. Por los dos lados hay muchísimo para mejorar. Creo que la charla correcta debería ser -no como político sino como ciudadano- hablar no de 'soy de derecha, soy de izquierda o soy capitalista o socialista' sino preguntarse para dónde vamos como Uruguay y para dónde queremos ir", afirmó



