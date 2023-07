La IM cancelará el alquiler del salón Azul a jóvenes argentinos que querían promover negocios "piramidales"

Una agencia de marketing de Argentina organizó un "encuentro para emprendedores" en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo (IM) el próximo 5 de agosto, pero la comuna dará de baja el evento que fue señalado por promover negocios "piramidales". El salón había sido alquilado a los organizadores.

Uno de los jóvenes referentes de la agencia "Multi D", Juan Ignacio Busico informó en su cuenta de Facebook: "Acabo de comprar las entradas para el hotmart festival (1.000usd) en Belo Horizonte, porque sé que voy a crear relaciones, y eso que es en otro idioma. Y ese es solo un ejemplo…Para lo mismo estoy haciendo “CREA TU MÁXIMO POTENCIAL”, una gira por las principales ciudades de Latinoamérica, en la cual cientos de emprendedores crean contactos estratégicos y unen talentos en proyectos personales! El 5 de Agosto nos encontramos en MONTEVIDEO. Uno de los países con la economía más fuerte de la región, para que amplíes tus proyectos a esta gran nación con muchas oportunidades".

Sin embargo, desde la lM dijeron a El Observador que cancelarán la próxima semana el alquiler del salón Azul luego de que un usuario de Twitter advirtiera que la comuna le estaba dando espacio a "charlas de pirámideros". El usuario escribió que Busico se autodefine como "coach" y que "da cursos en los que invita a los jóvenes a abandonar los estudios e invertir en su empresa totalmente desconocida".

Este es Juan Ignacio Busico, desde 2021 se autodefine como coach y da cursos en los que invita a los jóvenes a abandonar los estudios e invertir en su empresa, totalmente desconocida pic.twitter.com/oRwI8Acabw — Tanque Shirley (@TanqueShirley) July 29, 2023

Busico dijo en un video que en el evento iba a "generar dinámicas para que crees relaciones estratégicas" y agregó: "Vas a poder crear un contacto para tu objetivo en particular". Además, en su web personal invita a otro evento para "descubrir cómo volverte un hombre irreconocible en tres meses para vos mismo y tu entorno, dejando atrás el estancamiento y la frustración de no ver resultados".

El joven dijo a El Observador que es socio de dos empresas constructoras y de una empresa de Marketing. "Tengo 23 años y las dos constructoras fueron por relaciones. Las dos socias ya tenían las empresas y me fueron a buscar a mí por marketing y por liderazgo y soy socio de las empresas. Nunca recluté a gente para pedir inversiones en mis negocios. Nunca pedí una inversión de nada".

Acá lo tienen a Juan militando la deserción escolar. Quiero creer que no saben a quién le dieron el Salón Azul de la Intendencia pic.twitter.com/UqEf3EMKoL — Tanque Shirley (@TanqueShirley) July 29, 2023

Busico se presenta en su cuenta de Instagram como parte del "Grupo Grovac", una empresa en Córdoba, Argentina que ofrece "construcciones eficientes" de casas. El joven comparte contenido en sus redes sobre cómo emprender, crear "éxito", vencer miedos, ser líder o cómo hablar en público. El evento ya se había hecho en varias ciudades de Argentina y en Chile.

El empresario dijo a El Observador que el el hilo de Twitter "está sacado de contexto" y que el evento es "de desarrollo profesional" y que él no hace "propuestas de inversión". "No es una propuesta de negocio. Es para que la gente se conozca, que cree relaciones. Yo soy un pibe que viene muy de bajo y he crecido económica y personalmente gracias a acceder a mentores. Me han enseñado en el mundo del emprendimiento, me han brindando financiamiento para mi emprendimiento", dijo.

Según aseguró, hay 150 personas que ya compraron la entrada y el alquiler del salón Azul se hizo hace un mes. "La entrada sale 27 dólares. El alquiler del salón salía dos mil dólares. A la IM les mandamos una propuesta de cómo esto podía fortalecer el emprendimiento uruguayo y teníamos que cobrar 70 dólares para pagar el salón, pero nos rebajaron a mil dólares y nosotros bajamos a la entrada 27", contó.

Busico dijo que no sabía que el evento se puede llegar a cancelar y que en caso de que eso suceda tomará acciones legales. "Si me van a cancelar el evento tomaré acciones legales, porque esa plata de los vuelos de las personas que van a viajar de Argentina y Chile la voy a pagar yo. Voy a tomar acciones legales porque me lo cancelan cinco días antes y hay 150 personas que ya tienen su entrada", aseguró el joven de 23 años.

Ponzi y la estafa piramidal

En las denominadas estafas piramidales las presuntas ganancias generadas por los primeros inversionistas, en lugar de ser generadas por las rentabilidades reales de su inversión, son obtenidas o generadas por sus propias inversiones o a partir del dinero aportado por otros inversores que se van incorporando al negocio. Cuando los inversores pretenden retirar el dinero invertido, usualmente reciben evasivas o son invitados a reinvertir para evitar el retiro de los fondos.

El esquema Ponzi consiste en captar un número creciente de inversores y pagar a los primeros inversores con el dinero aportado por los últimos inversores, sin que exista ninguna inversión real que asegure un flujo continuo y suficiente de ganancias. Todos los esquemas Ponzi se derrumban cuando, por la razón que sea (agotamiento de los inversores potenciales, rendimientos decrecientes, descubrimiento de la estafa, etc.), el esquema deja de captar inversiones y no hay modo de seguir pagando a los participantes.

Advertencia del Banco Central del Uruguay sobre las características de las estafas piramidales:

- Las personas o empresas que ofrecen la inversión o ahorro, así como los instrumentos ofrecidos no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay.

- Se prometen altos retornos sin riesgos o bajos riesgos asociados.

- Se otorgan beneficios adicionales por referenciar o introducir nuevos clientes al negocio o dar acceso a su red de contactos.

- Cuentan con el patrocinio y testimonios de personajes públicos (frecuentemente pago) que apelan a sus experiencias personales o de negocio con la empresa.

Asimismo, se sugiere al público que a la hora de invertir, a efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, consulte los registros disponibles en su sitio web.