La incómoda reacción de Tamara Pettinato consultada por las denuncias a Roberto: "No sé qué esperan que diga"

Roberto Pettinato volvió a ser el centro de atención mediática debido a las impactantes declaraciones de Fernanda Iglesias. La periodista recordó haber sufrido acoso por parte del conductor. "Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, como si fuera una violación", reveló la periodista, quien compartió escenario con el ex Sumo en Duro de Domar.

El miércoles, en Socios del Espectáculo (El Trece), transmitieron una entrevista con Tamara Pettinato, la hija de Roberto. La panelista se mostró visiblemente incómoda cuando le preguntaron sobre el tema.

La actitud de Tamara Pettinato

"Nunca me he involucrado en ese asunto y no veo por qué tendrían que venir a preguntarme sobre ello. No sé qué esperan que diga", respondió Tamara, claramente molesta con la cronista. "Realmente no sé qué quieren que diga. Esto es una no-nota", agregó Tamara, mostrando poco interés en continuar con la entrevista.

Ante la insistencia, Tamara explotó de furia. "Yo hablo de lo que quiero, no hablo por mi familia. No me interesa hablar de esto, ni siquiera tienen una pregunta clara que hacerme", exclamó.