La increíble coreo de Lourdes Sánchez en el Bailando tras su lesión: "a mí nunca me duele nada"

En la edición de ballroom del Bailando 2023 en América, quedando a tan solo doce programas de la final, se vivió un momento emotivo cuando Lourdes Sánchez, a pesar de sufrir un desgarro abdominal tras su actuación de cuarteto, abrió la pista. Acompañada por el bailarín Nicolás Villalba, la pareja enfrentó el desafío de bailar lesionada.

El conductor, Marcelo Tinelli, anunció la situación al público, destacando la valentía de Lourdes al presentarse a pesar de la lesión. "Es un desgarro de 16 milímetros, lo estoy tratando hace dos días y estoy haciendo sesiones con un láser súper potente que tiene mi doctor. No sé, a mi no me duele nada, nunca. Sí me pasó la primera noche cuando sentí el tirón bailando. Yo nunca abandonaría la pista, jamás. Pero la verdad que no pude seguir. Realmente no me pasó nunca... Sí me desgarré el gemelo, otras partes del cuerpo... Pero el abdomen no y la verdad que duele mucho", explicó la bailarina. A pesar del dolor, expresó su determinación de no abandonar el certamen y su deseo de llegar a la final.

Lourdes, desafiante y sonriente, detalló las medidas tomadas para afrontar la presentación, incluyendo ensayar fajada y utilizar un taping con un parche analgésico. Además, señaló que se modificó la coreografía y que se le prohibieron los trucos por recomendación médica.

La pareja presentó una coreografía de ballroom al ritmo de una samba aggiornada pero típicamente brasileña. A pesar de la lesión, Lourdes y Nicolás entregaron una actuación intensa y llena de energía, recibiendo una ovación tanto del público como del jurado.

Las devoluciones fueron extremadamente positivas. Ángel de Brito elogió la fuerza y elegancia de la presentación, otorgando un 10. Carolina Pampita Ardohain destacó la coreografía y la progresión de la pareja, también puntuando con un 10. Moria Casán anticipó su voto secreto pero elogió el arte verdadero y el compromiso, indicando que se imaginan la nota más alta. Aníbal Pachano, emocionado, elogió la presentación como un ballroom de nivel internacional, concediendo otro 10.

Lourdes agradeció las elogiosas palabras del jurado y expresó su satisfacción con la actuación, reconociendo la importancia de haber traído el ritmo del ballroom a la pista. Con este desempeño, la pareja se aseguró un lugar entre las 11 parejas finalistas del Bailando.