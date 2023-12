La inesperada respuesta de Martín Palermo cuando le preguntaron si dirigiría a River

En el estadio Maracaná se llevó a cabo un emocionante partido de estrellas que reunió a destacados exfutbolistas latinoamericanos, principalmente de Brasil, con la participación destacada de Martín Palermo. El exgoleador de Boca Juniors brilló al anotar dos goles en el encuentro y, al término del mismo, abordó diversas preguntas de la prensa local, enfocándose en su futuro.

Tras la decisión del entrenador de no renovar su contrato con Platense después de la final de la Copa de la Liga, donde perdieron 1-0 frente a Rosario Central, el destino próximo de Palermo permanece incierto. Anteriormente considerado el principal candidato para suceder a Jorge Almirón en Boca Juniors, en caso de que la lista encabezada por Andrés Ibarra hubiera ganado las elecciones, Palermo se enfrenta ahora a la incertidumbre. Ante la consulta sobre posibles propuestas, el exfutbolista expresó su disposición a dirigir cualquier equipo que cuente con un proyecto.

En una entrevista con TNT Sports, se le planteó a Palermo si consideraría dirigir a equipos clásicos de Boca Juniors, como River Plate, Independiente o Racing. Su respuesta, "Obviamente, mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga ser el entrenador que tenga un proyecto. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo", generó debate en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de Boca.

Es relevante señalar que actualmente River Plate no tiene en consideración a Palermo, y tampoco es una opción para Racing e Independiente, dirigidos por Gustavo Costas y Carlos Tevez, respectivamente. Ante esta situación, Palermo espera recibir ofertas del extranjero, ya sea de Chile, México o incluso Brasil.

A pesar de la intensa rivalidad entre los dos clubes más poderosos de Argentina, algunos técnicos han dirigido a ambos equipos a lo largo de la historia. Palermo, quien anotó otros dos goles en el partido de estrellas, vio a su equipo (blanco) caer ante el equipo de rojo por 10 a 4, a pesar de contar con compañeros como Andrés D’Alessandro y Juan Pablo Sorín.

Después de que Juan Román Riquelme ganara las elecciones en Boca Juniors, Palermo, gloria del club, reiteró su máximo sueño de dirigir al equipo azul y oro. En una entrevista con Radio La Red la semana pasada, insistió en que manifestó su deseo cuando se le propuso la posibilidad de ser el entrenador si Ibarra ganaba las elecciones, pero la situación tomó otro rumbo.

A pesar de sus declaraciones, la dirigencia actual parece no tenerlo en cuenta para el futuro, según las palabras de Palermo: "No creo que me llame Román. No. Si lo hace es por un tema. No creo que me llame. Y si lo hace es por algún interés. Te soy sincero. Somos distintos y cuando vos sos distinto a otra persona no conectás, por más que quieras querer hacerlo por Boca. Porque Boca está por encima mío, de él, de Macri, de quien sea. Para qué le voy a mentir al hincha de Boca. No le generemos falsas expectativas a los hinchas de Boca con algo que yo no lo veo posible. Entonces, hoy te soy sincero, tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Y no me importa decirlo porque yo soy así de directo".