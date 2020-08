La inflación se moderó pero el dólar y servicios domésticos jugaron en contra

La inflación se moderó en julio, aunque se mantuvo todavía en niveles de dos dígitos. La baja de la carne en el último mes ayudó a atenuar el aumento del costo de vida del último año. Sin embargo, la suba del dólar se hace pesar sobre el precio de los bienes importados y algunos servicios domésticos, como la educación, realizaron los ajustes postergados.

Los precios al consumo subieron 0,55% en el último mes, según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esa manera, la inflación interanual se moderó de 10,36% en junio a 10,13% en el último mes.

Los registros de inflación se alejaron del pico de 11,05% alcanzado en mayo, cuando la brusca suma del dólar, sumado al alza de precios de la carne y los productos de huerta, y los ajustes tarifarios impuestos por la nueva administración, formaron un combo que en tres meses llevaron la inflación de 8,3% a su máximo desde el año 2003.

En el último mes, fueron los alimentos sin procesar los que permitieron moderar el empuje inflacionario. En particular, la carne bajó en su conjunto 1,1% y algunos cortes en particular, como la colita de cuadril, bajaron 5,3% respecto a junio.

Si bien frutas y verduras siguieron subiendo, lo hicieron a una tasa menor a la de igual mes del año pasado, lo que permite moderar la inflación interanual. Las frutas subieron 0,6% y las verduras, 2,4%.

De todas maneras, este componente de la canasta de consumo todavía se mantiene en precios muy por encima de los del año pasado. Los alimentos no elaborados en su conjunto subieron en julio a una tasa interanual de 19,5%, apenas por debajo del incremento de 22,6% que mantenían en junio.

La baja en el precio de los alimentos no elaborados se vio compensada parcialmente por un incremento en el componente no transable de la canasta de consumo: aquellos bienes y servicios que se producen en el mercado local y que no compiten con el extranjero.

Solo en julio, el aumento de los bienes y servicios no transables fue de 0,9% frente al mes anterior. La educación subió 5,1%, debido al ajuste de 13,3% en la educación preescolar, de 7,1% en la enseñanza primaria y de 6,6% en la secundaria privada.

La salud, por su parte, se encareció 1,3% y la recreación y cultura subió 1,6%. En este último caso, se destaca la suba de 6,8% en el último mes en la cuota de gimnasios.

En los últimos 12 meses, los bienes y servicios no transables se encarecieron 8,5%. Se trata del componente más estable de la inflación y por lo tanto, el que mejor refleja las tendencias de largo plazo.

En tanto, el componente externo de la inflación es el que incluye los bienes y servicios que toman sus precios en la interacción con el mercado internacional. Ese componente transable se encareció en los últimos 12 meses a una tasa de 10,4%, debido principalmente a la suba de 23,6% del dólar en el mismo período, y atenuado por una más fuerte devaluación en los principales socios comerciales de la región.