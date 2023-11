La Justicia incautó el celular de Cristian Riquelme por la reventa de entradas y provocó las quejas de Román

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, denunció públicamente que su hermano Cristian fue perseguido por policías de civil que se desplazaban en una camioneta blanca. Este incidente, según Riquelme, ocurrió en el contexto de la investigación judicial sobre posibles irregularidades en la venta de entradas en la Bombonera.

En una entrevista con el periodista Jorge Rial en Radio 10, Riquelme compartió detalles del incidente, explicando que su hermano "salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta blanca se le atravesó y lo hizo parar". Riquelme expresó su descontento ante esta situación, recordando el secuestro de su hermano en 2002 y resaltando el miedo que sintió al percatarse de la persecución.

"Mucho no me gusta hablar de mi vida, pero creo que todo tiene que tener un límite o la gente tiene derecho a saber", dijo el ídolo xeneize. Además, destacó el respeto hacia el trabajo de la jueza a cargo de la investigación, pero cuestionó la acción de la policía al seguir a su hermano, detenerlo en la calle y tratar de confiscar su teléfono. Riquelme afirmó que, ante la negativa de su hermano de entregar el dispositivo, ofrecieron colaborar con lo que la jueza necesitara, pero la respuesta fue negativa.

Por otra parte, el dirigente e ídolo de Boca evitó confirmar si se postulará como candidato a la presidencia en las elecciones del club programadas para el 2 de diciembre.

Fuentes judiciales le dieron al sitio Infobae ofrecieron otra versión de los acontecimientos. Según explicaron, el hermano de Juan Román Riquelme fue allanado a fines de agosto en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la venta y disposición de entradas para eventos de Boca Juniors. Durante el allanamiento en su domicilio, la policía encontró numerosos carnets, credenciales y entradas. Se incautaron dispositivos electrónicos, pero el teléfono celular no pudo ser hallado. Los investigadores señalaron que el hermano de Riquelme afirmaba que le habían robado el teléfono la noche anterior al procedimiento.

Este caso surgió a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía de Distrito de la Boca de la Justicia Nacional, que abordaba diversos delitos. Entre las acusaciones se incluían la impresión de boletos destinados a la reventa ilegal, conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, operaciones de estacionamientos clandestinos, comercialización de indumentaria del club al margen del circuito oficial y posibles conexiones entre algunas autoridades del club y la barra.

"Vuelvo a repetir: lo siguieron por la calle, lo pararon a mitad de camino con un auto de civil. Mi hermano se asustó, dijo 'me secuestraron de nuevo, cagamos'. Y al final era por esto. Porque la señora jueza, que le tengo respeto pero no sé quién es, claramente tiene un problema con mi familia. Le pido que se dé cuenta de que nosotros no molestamos a nadie. Somos una familia normal, nos criaron de buena manera. El otro día dije en broma, pero es una realidad: tenemos dos vicios muy grandes, tomar mate y comer asado. No somos ni borrachos, ni drogadictos, ni nada. Somos personas normales. No me gusta contar las cosas de mi vida, pero creo que es el momento porque sino parece que somos malos", sentenció Riquelme en la nota radial.

El actual vicepresidente del Xeneize también afirmó: "Respeto a todo el mundo, la jueza no tiene derecho a estar escuchándole el teléfono a mi hermano, eso es privado, eso no se puede hacer. Tengo derecho a hablar con vos de lo que sea, decirte que te quiero, que no te quiero, lo que sea. Contarte cosas privadas a vos porque sos mi amigo o lo que sea. Con mi hermano sabemos que lo escuchan y se lo dijo, que le escuchan las llamadas. ¿A vos te parece? Este es el país que tenemos y es una pena porque lo amo, pero duele mucho".