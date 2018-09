La larga lista de clubes a los que no fueron ni Polenta ni Guillermo Varela

Diego Polenta y Guillermo Varela son dos de los futbolistas que en base a personalidad y técnica desnivelaron durante las últimas temporadas en el fútbol uruguayo. Eso les valió que sus nombres fueran manejados en los últimos períodos de pases como dos candidatos casi cantados a ser transferidos al exterior. Sin embargo, pese a los clubes que se sucedieron en el listado de eventuales fichajes, ninguno de los dos concretó su salida.

Mientras Polenta está libre tras resolver no renovar con Nacional, Guillermo Varela debió regresar a Peñarol tras un frustrado pase a Europa por el que no jugó los partidos en que Peñarol quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Diego Polenta

Luego de ganar el Torneo Intermedio a mediados de 2018, Diego Polenta anunció su salida de Nacional a través de una carta publicada en sus redes sociales. A pesar del surgimiento de varios rumores referidos a su futuro, Polenta no tiene club en la actualidad y está a la espera de conseguir equipo. El período de pases ya cerró en la mayoría de las ligas importantes pero en su caso puede unirse a un club en cualquier momento debido a su condición de jugador libre.

El futbolista representado por Pablo Bentancur es, desde hace dos años, protagonista del mercado de pases en Uruguay. Tras una gran Copa Libertadores en 2016 su nombre comenzó a sonar en distintos clubes de Argentina. Bentancur anunció en agosto de ese año que Racing había ofertado por el zaguero US$ 3 millones, una oferta que Nacional desestimó al no estar de acuerdo con la forma de pago que proponía el club argentino. En esa misma semana Bentancur también hizo referencia al interés de un equipo español que estaba dispuesto a mejorar la oferta de Racing, llevándola a US$ 4 millones. El nombre del equipo español no trascendió y Diego Polenta continuó en los tricolores.

Al año siguiente, en 2017, el por entonces capitán de Nacional recibió el interés del San Pablo y de Boca Juniors, entre otros. Su representante inclusive confirmó que Diego Polenta iba a jugar en Boca y que solo restaba definir cuál sería su salario. Bentancur anunció que había llegado a un acuerdo con los argentinos de US$ 3 millones por el 50% del pase. El traspaso no se concretó y el futbolista siguió en Nacional.

Pese al intento del actual entrenador tricolor, Alexander Medina, por convencerlo de permanecer en el club, en enero de este año Diego Polenta tomó la decisión de irse de Nacional y llegó a un acuerdo con los dirigentes tricolores. El zaguero ya había rechazado ofertas, pero unas amenazas que recibió después de un clásico de verano lo llevaron a tomar esa decisión. Todo indicaba que se iría al Genoa, equipo en el que jugó antes de volver a Uruguay, por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Los tricolores en ese caso hubieran recibido la mitad de esa suma. Cuando parecía un hecho su salida y ya tenía los pasajes, su pase se vio demorado debido a que el jugador extravió su pasaporte y no pudo viajar a Italia. Finalmente el Genoa no lo inscribió en el último día del período de pases y Polenta permaneció en Nacional hasta el 30 de junio de este año.

Durante el primer semestre del año los dirigentes albos buscaron renovar el contrato de Polenta, pero no tuvieron éxito. En abril el equipo mexicano Atlas se interesó en contratarlo una vez que finalizara su vínculo con Nacional.

Ya como jugador libre, Diego Polenta rechazó ofertas del Leeds United (equipo de la segunda división de Inglaterra que es dirigido por Marcelo Bielsa), del Al-Ittihad de Arabia Saudita y nuevamente del Atlas . El Atlético Mineiro, el Albacete (equipo de la segunda división española), Colón de Santa Fe y el Frosinone de la Serie A italiana también preguntaron por él, pero las negociaciones tampoco prosperaron. La semana pasada Bentancur reconoció el interés de San Lorenzo, que no llegó a concretarse debido a la difícil situación económica que atraviesa el club de Boedo, e informó que el futbolista tiene ofertas de Brasil y de Turquía. En medio esta situación se habló de la posibilidad de que regrese a Nacional, pero este rumor fue descartado. El representante dijo que espera que se cierre su pase en las próximas horas pero mientras Polenta sigue entrenando sin tener equipo.



Guillermo Varela

El nuevo cuerpo técnico de Peñarol tenía claro que no iba a poder contar con Guillermo Varela para el torneo Clausura que comenzó en el segundo semestre de 2018. El lateral derecho llegó hace un año proveniente del Manchester United con el objetivo de tener continuidad para lograr una citación al Mundial de Rusia. Varela tiene contrato con los aurinegros hasta 2020, pero su contrato tiene una cláusula de salida que puede ser ejecutada en cualquier momento y en Peñarol estaban convencidos de que esto iba a suceder en este último período de pases.

Pese a ser jugador de Peñarol, el club solo tiene un 10% de la ficha de Varela. Bentancur posee un 65% y el 25% restante está en propiedad del Manchester United. Varela, por recomendación de Bentancur, no disputó partidos con Peñarol luego del Mundial a la espera de que se concretase una transferencia al fútbol europeo. Pese a que el futbolista fue vinculado con varios clubes, se confirmó que permanecerá en Peñarol hasta fin de año.

En enero de este año Guillermo Varela recibió ofertas del Gremio y del Inter de Milán. El futbolista eligió rechazar ambas ofertas porque quería quedarse a jugar la Copa Libertadores con Peñarol y lograr continuidad con el fin de ser considerado para la selección uruguaya.

Bentancur, antes del Mundial, mencionó que el Inter de Milán, la Roma y el Benfica querían contratar al lateral uruguayo. Durante el Mundial sonó fuerte un rumor sobre el interés del Barcelona por Varela, que habría sido recomendado a la dirigencia culé por Luis Suárez. El Besiktas de Turquía también fue apuntado como uno de sus posibles destinos.

Ninguna de esas posibilidades se concretó y Bentancur explicó que pese a tener ofertas de Italia y de Portugal, su representado quería jugar en España. Sobre el final de este período de pases Varela viajó a España, donde tenía ofertas del Málaga (equipo de segunda división) y del Alavés. No se sintió atraído por ninguna de estas propuestas y retornó a Peñarol.