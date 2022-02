La Luna se vende mejor que Marte en una subasta de meteoritos

La Luna se vendió mejor que Marte durante una subasta de fragmentos de meteoritos en Christie's, que también vendió la casilla de un perro agujereada por una de estas piedras de origen extraterrestre.

Un comprador pagó US$ 44.100 por el hogar de Rocky, un pastor alemán que salió ileso tras la caída de una condrita carbonosa en un jardín en Aguas Zarcas, Costa Rica, el 23 de abril de 2019. Mucho menos de los entre US$ 200 y 300.000 esperados por Christie's.

La piedra en sí, que mide un poco menos de 8 centímetros por 4, fue vendida en 21.420 dólares, durante la subasta en línea que inició el 9 de febrero y terminó el miércoles.

Tras ser expuestas en Nueva York, 66 lotes fueron propuestos en estas subastas que Christie's organiza cada año.

Aunque la subasta duró dos semanas, la pieza principal: una piedra de Marte hallada en el desierto del Sahara y presentada como el tercer mayor pedazo de ese planeta conservado en la Tierra, no se logró vender. De 9 kilos, este pedazo de roca volcánica estaba valuado en un valor de entre US$ 500.000 y US$ 800.000.

Otro lote, el meteorito Gibeon, descubierto en Namibia y estimado en un valor de entre US$ 200.000 y US$ 300.000, tampoco encontró comprador.

Si otros fragmentos de Marte fueron vendidos en precios que van de los US$ 10.000 a los US$ 63.000, las subastas estallaron con la venta de pedazos de Luna, las piezas más escasas. Uno de ellos, hallado en Marruecos en 2007, recaudó US$ 189.000, el lote más caro, por delante de otra esfera del satélite terrestre, que costó US$ 69.300.

"Las piedras provenientes de la Luna están entre las más escasas (...), existen menos de 750 kilogramos de meteóritos lunares (sobre la Tierra) y una parte importante es controlada por instituciones gubernamentales", escribió Christie's en la presentación de una de las piedras.

Los fragmentos de meteoritos son codiciados por buscadores que recorren los desiertos para encontrar estas piedras preciosas.

AFP