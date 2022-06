Fútbol > TORNEO APERTURA

La Mesa Ejecutiva difirió para el miércoles de mañana la fijación de la última fecha

El Ministerio del Interior no quiere que Peñarol y Nacional jueguen a la misma hora, Jardines no tiene luz, el Campus está alquilado el domingo para un partido del interior y el tricolor no quiere que los demás jueguen con resultados vistos