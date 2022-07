La moda en tiempos del metaverso

Con la incorporación de una nueva realidad híbrida entre lo online y lo físico, ya no es tan extraño ver un desfile de alta costura en streaming o que la invitación a una presentación de la última colección de algún diseñador sea en formato digital.

Pero, ¿te has planteado alguna vez asistir a un desfile en realidad virtual? Esta propuesta que pudiera parecer de un futuro, ya es presente.

Con el auge del metaverso, varias firmas de moda han creado desde desfiles hasta colecciones en NFT, es decir, prendas con un certificado digital de autenticidad que se asocia a un único archivo digital, mediante tecnología blockchain.

Pero ¿qué es exactamente esto del metaverso?

Se trata de la definición casi literal del nuevo mundo. Un mundo creado por entornos virtuales compartidos, en el que los usuarios están representados por un avatar 3D propio.

Moda en el metaverso

Algo así como una realidad paralela y alternativa en la que poder hacer prácticamente lo mismo que en la vida real, pero de manera virtual. Es decir, pretende ser una imitación de la vida real con todo lo que ello conlleva: relaciones sociales, comprar terrenos o casas, coches, viajar, y por supuesto, vestirse.

Por eso, en una época en la que el futuro de la moda es indudablemente digital, el metaverso le aporta grandes novedades y ya muchas firmas han querido apostar por él y vender sus diseños en sus tiendas virtuales.

La primera MVFW Metaverse Fashion Week

Tras las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París, llega el turno de los desfiles en el metaverso del universo virtual de Decentraland.

Lo sabemos, te estás preguntando qué es el universo virtual de Decentraland. Pues es uno de los universos más cotizados del metaverso, de hecho una parcela se ha vendido allí por más de dos millones de euros.

Moda en el metaverso

Decentraland es uno de los universos virtuales más conocidos que existen. En él, tu usuario puede ir de compras, al cine, salir de fiesta, ir a festivales de música… Tienes la posibilidad de crear galerías de arte o espacios para eventos, lo que quieras.

Este año, se celebró la primera Metaverse Fashion Week o MVFW con los desfiles de reconocidas marcas como Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Elie Saab o Etro, entre otras.

Durante el MVFW22, varios barrios comunitarios dentro del recién creado Distrito de la Moda de Decentraland se abrieron al público para que cada marca y sus diseñadores presentarán sus pasarelas.

Para futuras ocasiones, asistir será una tarea tan fácil como crearte un avatar y acceder a las diferentes localizaciones de este universo virtual. Así, el metaverso está propiciando un cambio de paradigma tanto del mundo digital como de la sociedad, ofreciendo la oportunidad de asistir a los desfiles más icónicos del mundo de la moda. Así que ¡no te pierdas la siguiente!

Moda sostenible en el metaverso

Ya hay planes para llevar el metaverso al siguiente nivel, donde los factores protagonistas serán la sostenibilidad y la tecnología.

Moda en el metaverso

¿Pueden convertirse el metaverso y los NFT en una opción sostenible para la industria de la moda? Pese al gasto energético que supone la construcción y mantenimiento de cada producto fabricado digitalmente, en conjunto, sigue siendo un gasto muy inferior al de la creación de prendas físicas, lo cual es muy útil para prototipos y muestras. La industria de la moda dentro de este universo digital no genera residuos al no cultivar ni crear materias primas.

“Adoptar el diseño virtual en 3D es una manera muy efectiva, poderosa y sostenible de trabajar por el futuro de las industrias del diseño de moda y de producto” Soojin Kang, Diseñadora de moda y profesora en Parsons School of Design, NY.

Asimismo, en el metaverso no se generan tejidos ni prendas, no se transporta nada físicamente, no se genera gasto energético con el mantenimiento de la prenda, etc.

Puede que todo esto te haya sorprendido, pero el mundo virtual ha pasado de ser un sueño a una realidad y la industria de la moda está aprovechando la oportunidad.

