La mujer que denunció acoso sexual de un funcionario de la AUF reveló su versión de los hechos

La mujer brasileña que denunció por acoso sexual a un funcionario de la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que viajó junto a la selección a prestar servicios durante la Copa América de Brasil 2021 habló este miércoles en la televisión brasileña dando detalles del hecho acontecido.

En declaraciones brindadas a SBT de Cuaibá y TV Cidade Verde, la mujer de 46 años declaró que desarrollaba tareas de vigilancia en el hotel Deville de Cuiabá, donde se instaló la selección uruguaya antes de la disputa de su segundo partido en la Copa, contra Chile con el que empató 1-1 el lunes pasado.

La mujer reveló que estaba en el gimnasio ubicado en el segundo piso, donde había una persona haciendo ejercicio y que cuando esta se fue quedó sola con otro hombre que usaba traje, por lo que sabía que pertenecía a una de las delegaciones, pero no sabía que era de Uruguay.

Según el relato de la denunciante, el hombre le preguntó si iba a trabajar toda la noche y luego, sobre la medianoche, volvió y le preguntó cuánto ganaba, si estaba casada, si tenía hijos.

"Le respondí que sí, que tengo hasta nietos. Ahí me dijo que tenía una voz joven, pero eso no lo entendí bien. Él me habló usando el celular porque no le entendía. Me decía 'muy linda, muy linda'. Ahí se me aproximó mucho e intentó pasarme el brazo. Ahí yo lo empujé. Después, de repente, se fue a un cuarto que estaba sin puerta y apagó la luz, puso la mano en su bolsillo y sacó un montón de dinero. Y se quedó así, sacudiendo el dinero llamándome: 'vení, vení'", explicó.

Google Maps

El hotel donde se produjo el hecho

"¿Pidiendo un beso y zarandeando dólares?", le preguntó el periodista a la mujer.

"El dinero, sí. Después me senté y el hombre seguía insistiendo y me volvió a tomar del brazo. Entonces le mostré la foto de mi esposo y le dije que él también estaba trabajando en el hotel".

La mujer contó que se fue del lugar a tomar agua, pero el funcionario de la seguridad uruguaya la siguió.

"Él intentó agarrarme y llevarme al baño del gimnasio y yo le dije que no, 'déjame', y derramé toda el agua en el piso. Y el muchacho (de seguridad del hotel) estaba mirando todo por las cámaras. Él intentó otra vez agarrame, me pasó la mano por la cola", expresó.

Tras sacarle el brazo y pedirle nuevamente que se fuera, él funcionario de la seguridad de Uruguay le puso dinero en el chaleco, US$ 20: "En el momento que estaba metiendo el dinero me tocó un seno, me metió una mano. Ahí el muchacho de seguridad vio que lo estaba empujando".

Fue entonces cuando sus compañeros y funcionarios del hotel llamaron al gerente y este a la Policía. Recién después el hombre pidió hablar con la mujer y le pidió disculpas, pero la denuncia ya estaba hecha.

La denunciante se quedó hasta la hora 4.30 en comisaría y el hombre quedó detenido hasta el martes previo pago de una fianza de US$ 1.000. Debió esperar en otro hotel, no en el que se quedaba Uruguay y donde trabaja la denunciante, y tomar un vuelo a Uruguay que hizo una escala en Panamá.