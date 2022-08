La Mutual disparó contra Tenfield: "Se dice que es la única empresa que pone dinero y esto es falso"

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) lanzó un video en el que presenta los números del fútbol uruguayo sobre los derechos de TV, en el que menciona a la empresa Tenfield, y consideró que “el fútbol uruguayo no es pobre, lo hace pobre los acuerdos injustos”.

El video de cuatro minutos repasa cifras del fútbol uruguayo.

“De acuerdo a los acuerdos actualmente vigentes y de acuerdo a los valores de mercado, el fútbol uruguayo ha dejado de ganar más de US$ 180 millones en los últimos 10 años”, señala.

La empresa Tenfield, que tiene los derechos de TV del fútbol uruguayo hasta el año 2025, también es mencionada.

“Se dice que Tenfield es la única empresa que pone dinero y esto es falso. El dinero lo aportan los hinchas yendo a la cancha y a través de su abono al cable, que trasmite los partidos”, señala el gremio de futbolistas.

“Tenfield es solamente intermediario y productor”, recuerdan, y destacan que “en la cadena de valor lo más importantes son los clubes, los futbolistas y la pasión de los hinchas”.

La Mutual también menciona que en el mundo, los clubes reciben el 65% del total generado por su comercialización, mientras que en Uruguay solo reciben el 28% y el resto lo embolsa el intermediario, es decir, la empresa propietaria de los derechos de la TV.

Ese 28% equivale actualmente a US$ 12 millones, los que se dividen para cada club de Primera división en US$ 450.000 al año, o US$ 37.000 por mes por club, “cifra con la que no se pueden pagar los salarios mínimos de un plantel”, mientras que en la Segunda división reciben menos de US$ 10.000 mensuales por institución.

“No venderemos nuestro patrimonio al bajo precio de la necesidad”, señaló la Mutual en sus redes, al presentar el video.