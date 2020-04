La NASA desarrolló un respirador de bajo costo en 37 días

Un equipo de ingenieros de la NASA desarrolló un respirador artificial de alta presión creado específicamente para la lucha contra la covid-19. Lo llamaron "VITAL", lo hicieron en apenas 37 días, y prometieron que sería de bajo costo y capaz de producirse en masa. Aún resta que sea aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

A pesar de que la agencia estadounidense se dedique a diseñar equipamiento espacial, Michael Watkins, director del laboratorio de propulsión a chorro, comunicó que tienen una gran capacidad para crear prototipos y hacerles pruebas rigurosas.

Dave Gallagher, también del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, estima que el precio de su respirador en Estados Unidos estaría entre los US$ 2.000 y US$ 3.000, valor significativamente inferior que los que está produciendo General Motors por US$ 16.000.

NASA

Algunos de los ingenieros que crearon el respirador.

Como otros respiradores, VITAL precisa que los pacientes sean sedados y que se les inserte un tubo en las vías respiratorias, pero a diferencia de otros equipos, el de la NASA está diseñado para rendir unos meses y no muchos años. Además, su diseño permite que sea modificado para su uso en hospitales de campaña en estadios, hoteles u otros lugares.

La agencia espacial solicitó de manera urgente que la FDA hiciera las evaluaciones correspondientes para lanzar a VITAL lo más pronto posible, con el fin de aliviar la escasez de estos equipos. La "autorización de uso de emergencia" podría reducir el tiempo de meses o años a pocos días.

De acuerdo con Matthew Levin, director en la Icahn School of Medicine (Facultad de Medicina de Icahn), "el prototipo de la NASA se desempeñó según lo esperado bajo un gran número de condiciones. El equipo se siente seguro que VITAL estará disponible en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo".