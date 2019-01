La nueva novia de Brad Pitt; el nuevo novio de Charlize Theron

Entre tantas idas y vueltas en la trama mediática que giró alrededor de la relación de Angelina Jolie y Brad Pitt –que en 2016 llegó a su fin–, varias fueron las especulaciones de nuevas parejas para uno y otro lado. Ahora, todos los titulares de medios anglosajones apuntan hacia Pitt y su supuesta nueva pareja, también actriz.

Charlize Theron sería la nueva novia del actor hace aproximadamente un mes, según informó The Sun. Este medio contó también que, si bien la pareja es reciente, se conocen desde hace años, gracias al actor Sean Penn –que salió entre 2013 y 2015 con la actriz– que los presentó.

Una fuente cercana al medio dijo: "Se han estado viendo durante un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, pero las cosas han evolucionado".

Si bien ninguno de los dos confirmó nada, Pitt y Theron fueron vistos el fin de semana pasado en el mítico Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, un emblemático punto de encuentro de varias celebridades hollywoodenses.

Según se detalla en The Sun, el exmarido y padre de los seis hijos de Jolie, fue primero a una casa privada a ver la película If Beale Street Could Talk, de la cual es productor ejecutivo. Luego, el actor se habría dirigido hacia el Chateau Marmont donde la intérprete de Monster se encontraba pues era la anfitriona de una proyección especial de Roma, de Alfonso Cuarón.

"Brad se acercó a Chateau después, se cambió de ropa y se unió a Charlize en un rincón de la barra”, aseguró una fuente a The Sun que luego agregó, “estaban ridículamente sensibles y su brazo estaba alrededor de su espalda. En un momento él le guiñó un ojo”.

De confirmarse el romance con Theron, Pitt marcaría un nuevo capítulo en su vida que, en los últimos meses, fue marcada por las diferencias con Jolie, con quien enfrentó una dura batalla legal por la custodia de sus hijos –que en el diciembre pasado habría llegado a su fin–.