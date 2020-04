La opinión de Carlos Tévez que provocó la respuesta de Martín Campaña

Carlos Tévez dijo hace unos días en la prensa argentina: "El futbolista puede vivir seis meses, un año (sin cobrar). No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia".

Sus palabras, en medio de la crisis mundial por la propagación del coronavirus y con el fútbol de todo el mundo parado, generaron respuestas diversas entre sus colegas, incluido el golero de Independiente y de la selección uruguaya, Martín Campaña.

AFP

Luis Salmerón, delantero de Los Andes en el ascenso argentino, escribió en sus redes sociales: "Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. Y que estamos un par de meses sin cobrar, y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir".

Emiliano Méndez, de Arsenal, habló en el diario Olé: "Quiero creer que hablaba por él y no por todos. En el mundo del fútbol hay 4.000 contratos profesionales. Es falaz que podamos vivir sin cobrar durante seis meses o un año. Eso es mentira. Estamos viviendo un momento complicado en el que hay que ser responsables y medir la palabra. No es tiempo de demagogia tampoco. Si Tevez generalizó, sus declaraciones no ayudan absolutamente en nada. Hay pibes que la están pasando mal, no está bueno".

Otro futbolista del ascenso y que jugó en Independiente, Daniel Néculman, le espetó al 10 de Boca: "Vos que jugaste en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Juventus. Ah, y ganaste millones de dólares en China".

También el golero uruguayo Martín Campaña, capitán hasta fines de 2019 de Independiente, se refirió al tema en diario Olé: "En Independiente a algunos les cuesta pagar el alquiler. Creo que los más chicos tienen atrasado un mes nada más. Me imagino lo que debe pasar en las categorías de ascenso de acá. Yo en Uruguay jugué seis meses en Cerro Largo y Deportivo Maldonado. Ahí, si estabas seis meses sin cobrar, no tenías ni para comer".