La Paloma otra vez el balneario de la movida juvenil, aunque no será de las mejores temporadas

Aquilar una casa entre varios o ir a un hostel o ir al camping. Esas son las opciones de los para pasar los primeros días de enero en Rocha. La mayoría de ellos elige un mismo destino: La Paloma. La Pedrera, ubicada a poco más de 10 kilómetros, aparece como otra alternativa, pero el público que va hasta allí tiene un poco más de edad.

El factor clave que determina adónde van los jóvenes es la ubicación de los boliches. Durante el período de gobierno 2015-2020 se hizo una concesión para dos boliches ubicados en la playa La Aguada, informó a El Observador el alcalde de La Paloma, José Luis Olivera. Este año solo abrirá uno de ellos.

Los boliches ocupan alrededor de 2.500 metros cuadrados cada uno, con un frente de 50 metros, y están casi uno al lado del otro. Son a cielo abierto y tienen barras techadas. A los propietarios se les exige el pago de un canon y un porcentaje de las entradas, así como también abonar el impuesto del Inau, mantener el frente limpio y cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por Bomberos, confirmó el jerarca.

Lo que se buscó con la localización de esos lugares bailables es que estén alejados de la zona urbana, aunque están cerca del camping. “La familia más cercana creo que es la mía que vive a unos 500 metros”, comentó Olivera. Durante los días de fiesta se corta la circulación de autos en la zona para que los jóvenes vayan caminando y, a la vuelta, los uqe hayan tomado “tengan un tramo de caminata para refrescarse”.

Los boliches que abrieron en 2018 son Barbas y La China y son los que están autorizados para este año. Sin embargo, en 2019 solo abrirá el primero. “La mayoría de los jóvenes acompaña una movida que ya se genera en Montevideo. Es gente que hace promoción durante el año en diferentes boliches de la capital y después hace mucha convocatoria por Instagram”, explicó a El Observador la directora de Turismo de Rocha, Ana Claudia Caram.

En la cuenta de Instagram de Barbas (@barbas_lapaloma), el pasado 30 de julio ya se anunció la apertura para este verano. El 26 de agosto, en tanto, lanzaron la preventa de entradas. El precio de las entradas VIP –que permiten el acceso todas las noches que abre el boliche– es de US$ 110, unos $3.559 al tipo de cambio vigente al 28 de diciembre. También hay abonos para dos noches US$ 50 ($1.618), tres noches (US$1.941), cuatro noches US$ 75 ($2.427) y cinco noches US$ 85 ($2.750).

Barbas tendrá actividad desde el 31 de diciembre al 13 de enero. Algunos de los artistas que se destacarán en los bailes son Agus Padilla, El Reja, Ecko, 18 Kilates, Lucas Sugo, Martín Piña y Mc Caco.

La venta de entradas “viene bien” aunque no por la cantidad de días, comentó a El Observador Jorge Flachussis, socio de Brabas. La venta de abonos es superior a la de entradas VIP porque “la gente no va a vacacionar 10 días, va menos”, dijo.

El perfil de cada balneario

El 80% del público que visita Rocha no pasa los 55 años. Entre La Paloma y La Pedrera se estima que por noche se movilizarán entre 15.000 y 20.000 personas, según datos proporcionados por Caram.

Para La Paloma se espera un público compuesto por jóvenes de entre 18 y 21 años; para los boliches de La Pedrera, la edad promedio oscila entre los 22 y los 25, comentó Flachussis, quien también es propietario de La Negra, un pub de La Pedrera. Los argentinos que llegan a este balnerario son más chicos.

En La Pedrera hay muchos pubs como Franca, Petisco, Monkey, La Negra y Charly que “llevan movida”. También hay “restaurancitos” que sacan mesas y sillas a la calle, que es un pub más, según Caram. “La Pedrera tiene una característica de balneario europeo, vas caminando por la calle central con varios pubs y movidas y está toda la gente en esa calle principal”, dijo la directora de Turismo.

Los pubs están autorizados a pasar música que se escuche desde afuera hasta las 2.00; después de esa hora, el volumen debe bajarse para que sea disfrutada solo dentro del lugar.

En Punta del Diablo hay “tres o cuatro” restaurantes en los que hay toques, lo que le da al público otra alternativa. Además, la oferta gastronómica de ese lugar es para Caram “increíble”. “La gastronomía de Rocha ha mejorado un 500% con productos locales”, destacó la jerarca. Una de las opciones para salir en la noche es el bar Primata.

En Aguas Dulces, por su parte, el público se reúne en Cachimbas y Faroles, la avenida central. Caram sostuvo que allí se da una mayor unión entre el público que va allí, que está entre los 18 y 35 años. En ese lugar, también está la feria artesanal y siempre se organiza algún toque.

En Valizas hay una mayor cantidad de pubs con música en vivo. Los boliches El León y Maracumbé son otras de las opciones nocturnas. Durante el día y en la playa abre el parador La Juanita.

En Cabo Polonio hay “mucho restorancitos” en los que hay toques y después el público suele salir al boliche Estación Central.

Las temporadas anteriores

En el período de gobierno 2010-2015 no hubo llamado a concesión para boliches bailables en La Paloma lo que hizo que “decayera en forma sustantiva” el número de visitantes, explicó el alcalde. En consecuencia, la movida se fue para Punta del Diablo. En los veranos de 2014 y 2015 allí se delimitó una zona específica para los boliches. Uno de los que se destacó fue Bitácora.

Antes del baile es común hacer “la previa” en casas de alquiler y esto genera el malestar de los vecinos porque, a juicio del alcalde, se trata de “fiestitas privadas” que generan mucho alboroto. De todas maneras, la denuncias por ruidos molestos en 2018 “bajaron muchísimo” en comparación a años anteriores.

La Paloma se ha adaptado a convivir con los jóvenes, quienes han tenido un “mejor comportamiento” en los últimos años, comentó por su parte Caram. “Hay una mejor convivencia entre los diferentes públicos”, observó.

Para calcular cuánta gente estuvo en un lugar se puede analizar la cantidad de residuos recolectados. El 5 de enero pasado larecolección en el municipio de Rocha superó las 47 toneladas. Esto implica que hubo “no menos” de 47 mil personas ese día. El municipio tiene una capacidad para 50 mil aproximadamente. En La Paloma hay unas 40.000 camas, según datos oficiales. En La Pedrera hay 5.000.

Lo previsto

Este invierno fue “malo” para los operadores turísticos, según dijo a El Observador Jorge Simeone, presidente de la Corporación de Turismo de Rocha. Uno de los sectores que tuvo un buen público fue el de los hoteles all inclusive. “Cada dos metros hay una casa y cada 20 metros hay un hostel”, comentó. Y agregó: “Este año las ofertas atomizadas se van a notar porque no va a haber tanto público de sobra para que todo camine. Los que han puesto más negocios de los que se pueden, tal vez lo terminen pagando”, dijo.

Esta temporada va a haber una disminución del público argentino, afirmó la directora de Turismo. De todas maneras, el 60% del público de Rocha es uruguayo. A La Paloma llegan extranjeros de provincias argentinas.

Simeone es optimista con que enero va a ser un buen mes. El desafío va a ser a partir del día 20 y todo febrero. Una de las posibilidades para esas fechas es apostar al público chileno. Olivera, por su parte, tiene la ilusión de que sea una temporada buena, aunque es consciente de que no será de las mejores.