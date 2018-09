Amazon patentó una jaula para los trabajadores

Los avances tecnológicos permitieron que la automatización domine determinados sectores de la industria y que el hombre sea reemplazado por máquinas, principalmente en lo que tiene que ver con el manejo de inventario.

Desde 2014 el CEO de Amazon, según explicó el portal Business Insider, introdujo una serie de máquinas y robots “para acelerar los procesos de envío y ayudar al rendimiento de los trabajadores”.

Sin embargo, la obsesión de Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, por la eficacia podría haber ido más allá, con una idea capaz de acortar las distancias entre empleados y máquinas. Según publicó The Seattle Times, en 2016 Amazon adquirió la patente de un dispositivo “a través del cual el trabajador se introduce en una jaula capaz de moverse por encima de la zona de robots”.

La patente puede encontrarse como System and method for transporting personnel within an active workspace y se otorgó en la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en 2016 y adquirida por Amazon el mismo año.

El diseño de este prototipo tiene como fin “garantizar la seguridad de los trabajadores que están en contacto con zonas pobladas por robots”. La idea es que esta jaula oficie de transporte humano seguro, ya que los almacenes de Amazon están repletos de robots que se encargan de organizar y apilar los pedidos. Por ejemplo, en las instalaciones de Kent, los principales operarios son unos robots de 340 kilos que transportan estantes con productos de un lado a otro dentro de un área delimitada con vallas de alta seguridad.

La idea es que cuando un trabajador tenga que entrar en uno de esos lugares, pueda hacerlo de forma segura.

A pesar de que Dave Clark, el vicepresidente senior de operaciones de Amazon, aseguró en su cuenta de Twitter que Amazon no implementaría dicho dispositivo; las condiciones laborales de los empleados fueron la noticia de los últimos días. Así lo dijo: "A veces, incluso las malas ideas se patentas. Esto nunca se usó y no tenemos planes de usarlo".