La polémica frase de uno de los condenados por la violación grupal de Palermo: "Agarrás cualquier cosa"

Uno de los cuatro imputados en el caso de agresión sexual colectiva en Palermo salió a hablar públicamente luego de la sentencia y de pasar dos años detenido. De su largo relato de su experiencia, sin embargo, sobresalió un pasaje referido a lo que, en su opinión, suele suceder con el consumo de éxtasis: “Agarrás cualquier cosa para culminar tu deseo”.

Thomas Domínguez, condenado a un año de reclusión por el delito de "abuso sexual simple", recuperó su libertad tras pasar 22 meses privado de ella, cumpliendo así la sentencia establecida por el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sábado, en una intervención en Radio del Plata, expresó su descontento hacia "los medios masivos de comunicación" que lo tildaron de "violador" antes de que se dictara una sentencia definitiva.

“Es bueno tener la oportunidad de hablar, esperé dos años para hacer escuchar mi voz y contar mi verdad. Yo pedía que se me mencione como sospechoso o presunto, porque la justicia debía juzgarme, no las personas que deberían comunicar o transmitir información. Los medios masivos de comunicación hicieron apreciaciones personales cuando no debían hacerlo. Yo soy consciente de quién soy, de qué hice y qué no hice. La tranquilidad adentro mío estaba. Llegó la justicia, hoy estoy en libertad y me reafirmo todo lo que en un momento pensé”, expresó.

También reveló qué le dijo al tribunal en sus últimas palabras. “Fue difícil estar ahí y hablar. No quería quedarme con cosas sin decir. Traté de transmitir aquello que hace a mi persona, a mis valores, mis principios, de todo lo que perdí, que no pude recuperar. Mi abuela murió y yo no pude ir a verla", sostuvo.

Al ser preguntado acerca del trágico día en que ocurrió el abuso a la joven en Palermo, Thomas Domínguez admitió que todos habían consumido éxtasis y proporcionó detalles sobre los efectos que genera esta droga sintética.

“Éxtasis tomamos todos, incluso ella (la víctima). A la chica la crucé adentro y después en la puerta. Decíamos de seguir de after, la idea era ir a comprar una cerveza y quedarnos en la plaza. A los demás los conocí esa noche. Yo pensé que eran todos amigos. En un momento terminamos esposados”, explicó.

“El éxtasis es una droga que genera que te desinhibe, pero siempre estás consciente de lo que hacés, al contrario del alcohol. El éxtasis te lleva a llegar a cualquier tipo de satisfacción, como sea. Eleva el deseo sexual a tal punto de querer culminarlo y no te termina importando qué pasa por delante tuyo. Te pasa que tomas éxtasis y estás con gente de otro sexo. Agarras cualquier cosa para culminar tu deseo”, dijo.