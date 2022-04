La preocupación en Peñarol por la sequía del Canario Álvarez que lo llevó a increpar a Larriera

Iban apenas 15 minutos del segundo tiempo que Peñarol perdía ante Colón de Santa Fe en el debut de la Copa Libertadores de América y el técnico aurinegro, Mauricio Larriera, decidió el cambio y sacó del equipo a Agustín "Canario" Álvarez Martínez.

El mismo goleador de la Copa Sudamericana 2021 con 10 goles, vive un presente pobrísimo en su fuerte que es poder desnivelar en las redes ajenas.

Como informó Referí, el gol se le cerró hace meses. Con este del pasado martes, lleva 12 partidos oficiales sin convertir, más los cuatro amistosos de enero -incluyendo dos clásicos-, suman 16 encuentros.

Leonardo Carreño

La bronca del Canario se ve partido a partido porque no llega el gol

Su último gol lo convirtió contra Cerro Largo el 23 de noviembre pasado.

Cómo será el tema que este miércoles fue una de las noticias que manejó el diario AS de Madrid. "Agustín Álvarez sigue en sequía", tituló el diario deportivo de la capital española.

En dicha nota, habla del "momento polémico ante Colón (...). Álvarez recibió con sorpresa el anuncio de la tablilla con su dorsal, lo que provocó que a su retirada del campo, el ariete gesticulase y entrase en un intercambio de palabras con su entrenador. El temperamento del delantero siempre ha sido de sangre caliente, y por lo que parece, este suceso no ha ido más lejos de lo que suele ser habitual en un momento difícil como este".

En el video que publicó el martes Referí, se puede ver claramente cómo el Canario increpó duramente al técnico Mauricio Larriera una vez que lo sacó de la cancha.

Por más carácter que tenga, no es una reacción habitual en el Canario. Obviamente que la falta de gol está repercutiendo en su juego.

AFP

Larriera terminó con bronca luego de perder en la hora ante Colón en el debut copero

Fuentes del club señalaron que ven con precupación la falta de gol del jugador, pero añadieron que lo único que se puede hacer es esperarlo a que salga de la mala racha.

Si bien Peñarol no tiene ya a los dos extremos que más juego le daban, como Facundo Torres y Agustín Canobbio, o mismo los desbordes de Giovanni González quien alguna vez, también lo asistió, hubo otras oportunidades en que la pelota quedaba cerca del arco, el Canario la tocaba y entraba. Ahora, ni eso sale.

Debido a ello es que no se piensa en sanciones para el delantero por la discusión que tuvo con Larriera, "En ningún momento se habló de eso en el club luego de su reacción", explicó uno de los consultados.

El agradecimiento luego de haber sido goleador de la Copa Sudamericana del año pasado

Incluso el miércoles hubo rumores de que el futbolistas se había peleado a golpes con Ignacio Laquintana luego del partido, lo cual también fue desmentido desde la interna de la institución carbonera.

De todas maneras, la preocupación con el Canario existe en Peñarol, porque luego de haber estado en la cima el año pasado, de haberse consagrado goleador de un torneo internacional como la Copa Sudamericana, y de haber debutado -con gol- en la selección uruguaya contra Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo, hoy no parece ser el mismo jugador. Y no atraviesa ningún problema personal ni particular. Simplemente, el gol no sele da.

A principios de febrero se cayó su pase a Fiorentina ya que no hubo acuerdo económico con Peñarol.

"Peñarol quería quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador para una futura venta. No había apuro para venderlo ahora porque el club apunta al próximo período de pases", contó a Referí un dirigente de Peñarol.

Fiorentina ofertó inicialmente unos € 13 millones y luego subió la oferta a € 17 millones más variables que elevarían ese monto a los € 20 millones. Pero en ambas ofertas se entendió que el porcentaje que le dejaban a Peñarol era insuficiente.

@OficialCAP

Álvarez Martínez dejó el número 9 que utilizaba y ahora juega de nuevo con el 19

En filas aurinegras se entiende que el jugador puede generar una segunda venta por encima de los € 40 millones y por eso se quiere mantener un porcentaje no menor a un 20% y pretendiendo llegar a mantener hasta un máximo de 30%. Con ese porcentaje tope pidieron una suma menor, de € 12 millones libres para el club.

Finalmente, el Canario Álvarez se quedó en Peñarol y no volvió a convertir. Ya antes de ese pase no convertía, en esta racha que quiere terminar cuanto antes.