La reacción de la familia de Lucía Maidana de Gran Hermano luego de que contó que fue abusada

En los últimos días en la casa de Gran Hermano (Telefe), Lucía Maidana compartió que hace un tiempo fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre. Asimismo, reveló que sus padres la catalogaron como "enferma" debido a su orientación sexual, llegando incluso a considerar llevarla a España para someterla a un tratamiento.

No obstante, Jacinta Maidana, la hermana gemela de Lucía, relató cómo reaccionó su familia al enterarse del grave episodio que atravesó la participante. "Algo sabía, pero no tanto. Mis padres también estaban al tanto... mis papás siempre la respaldaron al cien por ciento, y no creen que su elección sexual sea la causa. Mis papás siempre nos brindaron apoyo en ese sentido", expresó Jacinta en el programa A la Barbarossa (Telefe).

En relación a los comentarios de Lucía sobre sus padres, Jacinta opinó: "No creo que piensen que está enferma. La respaldarán con una sonrisa como siempre lo han hecho".

Pía Shaw, panelista del programa, indagó sobre cómo se enteraron del abuso sexual sufrido por Lucía, a lo que Jacinta respondió: "Como yo vivía en Buenos Aires cuando fue al psicólogo, yo no estaba en Salta. Mis papás, como adultos responsables, se ocuparon de eso y no nos informaron a los hermanos para no preocuparnos. Ella confía en mis viejos, creo que después les contó; probablemente, como mecanismo de defensa, lo haya revelado más adelante. No creo que lo haya compartido inmediatamente después de que ocurrió".

Finalmente, Jacinta aclaró el tema del tratamiento mencionado por Maidana en la casa: "Lo del tratamiento no es verdad. Fue algo que ella mencionó después de escucharlo. Tal vez, mis papás investigaron cómo abordar esa situación y averiguaron sobre un psicólogo en España. Es mentira que querían 'curarla'"