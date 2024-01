La respuesta de Florencia Peña a los rumores de un fuerte escándalo en Carlos Paz

Hace unos días, Flor Peña se vio envuelta en un fuerte rumor que sugería que la actriz había ido a festejar a un boliche con su elenco, habría consumido alcohol en exceso y por dicho motivo habría sido sacada desnuda del lugar.

En una entrevista con Intrusos, la protagonista de Mamma Mia desmintió esa información: "No hay manera de que me haya pasado algo así, y la gente no lo filme, porque la gente vive la vida a través del celular. Están diciendo una sarta de estupideces, que un poco me divierte y un poco digo, che, ¿tanto les estamos molestando?".

"La verdad no está bueno porque direccionaron a contar algo que no está ni cerca de ser verdad. Porque a veces pasa que se condimenta la realidad. Es más, mi hijo se quedó hasta el final de la fiesta, y yo me fui antes porque estaba agotada. Así que fue una mentida absoluta", enfatizó Flor Peña.

Además, advirtió que un evento de esa magnitud no pasaría desapercibido para la prensa: "Yo desnuda, peleándome borracha y desnuda no paso desapercibida Layús, quedate tranquilo que hubiera sido el escándalo de la temporada".

Finalmente, Peña sugirió que podría tomar acciones legales: "Si tienen imágenes, muéstrenlas, y sino aténganse a las consecuencias, esperen una carta documento", desafió entre risas.