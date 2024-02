La respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si volvería con Luciano Castro

Luciano Castro y Sabrina Rojas decidieron tomar caminos separados en el año 2021, después de compartir 12 años de amor. Cada uno emprendió su propio camino: el actor entabló una relación con Flor Vigna, mientras que la actriz encontró el amor junto al Tucu López. Sin embargo, la temporada de verano de 2024 los encuentra una vez más en soltería, generando especulaciones acerca de una posible reconciliación.

En una reciente entrevista con Intrusos (América) este lunes, Rojas abordó todas las preguntas y se mostró contundente al ser consultada sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor con el padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

Aunque Sabrina Rojas demostró ser amable y simpática frente a las cámaras, eligió ser cautelosa al abordar el tema de su separación con su expareja. "No, ahí... nada tengo para decir", expresó con mesura.

Las posibilidades de una reconciliación según Sabrina Rojas

Fue en ese momento que Pablo Layus aprovechó para profundizar: "Algunos portales sugirieron que 'crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina'". De manera tajante, Rojas respondió: "No, bueno, no. No puedo hacerme cargo de la fantasía de la gente realmente. Pero no, no tengo nada que decir al respecto, no es un tema mío, no es un tema que me corresponda".

Persistente, el periodista insistió sobre la posibilidad de una reconciliación, y ella negó rotundamente: "Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada. Además, aún estoy elaborando mi duelo con el Tucu, todavía no cerré las puertas de todo con él. Me encantaría, como alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no", concluyó haciendo referencia a su relación con el locutor.