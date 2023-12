La revelación de Lucía de Gran Hermano sobre cómo tomó su familia su homosexualidad

En esta última edición de Gran Hermano en Telefe, nos encontramos con un elenco de 21 participantes, entre los cuales uno fue eliminado por decisión del público el pasado domingo.

Destaca entre ellos Juliana, también conocida como Furia, quien hasta el momento se distingue por tener un carácter fuerte y controvertido, generando así ciertas tensiones en la convivencia entre los participantes. A pesar de ello, en la gala de eliminación, el público decidió salvar a Juliana, a diferencia de Hernán, quien quedó fuera de la casa más famosa del país.

Con este panorama, el resto de los integrantes se adapta al reality y a los desafíos que este presenta. En la reunión del pasado lunes, las chicas se congregaron en su habitación, compartiendo mate y conversando sobre sus vidas. La sorpresa llegó cuando Lucía tomó la palabra para compartir una experiencia personal que dejó a todas asombradas.

La joven originaria de Salta comenzó a detallar su relación con su novia, revelando que esta situación no era aceptada por su familia. Lucía compartió: "A mi casa ella no viene, yo sí voy a la de ella. Pero bueno, a la casa de mi abuela sí va, a la casa de mis tíos también, pero a mi casa no". La situación se complicaba aún más, ya que su papá no aceptaba la relación y, de hecho, se enfrentó a su novia. Lucía explicó sin reservas: "Mi papá la ve y la mata, básicamente. Mi papá la enfrentó a mi novia y todo. Y mi novia se le plantó. Y hay que plantársele a mi papá, es como plantársele a un militar".

Luego, Lucía compartió un dato impactante que generó aún más sorpresa entre sus compañeras. Habló sobre la existencia de centros de conversión y mencionó que intentaron enviarla a uno en España, donde, según ella, intentarían "curarla". Ante las preguntas de las chicas, Lucía explicó: "Son centros de conversiones. O sea, a mí me quisieron mandar con una psicóloga, de España, que ‘te curaba’". Sus compañeras expresaron su shock al enterarse, y Lucía agregó: "No sé bien qué te harán, boluda. A mí me dijeron tipo electroshock, todas esas cosas".

En ese momento, todas sus compañeras comenzaron a hacerle preguntas al mismo tiempo, y ella reveló: "Para mí es re normal eso, que te intenten ‘convertir’". Además, compartió la perspectiva de su familia y su lugar de origen, señalando que pertenecen a un entorno tradicional en Salta. Lucía explicó: "Mi familia pertenece a un lugar de élite, donde a los 15 años tienes un baile en una época del año, un evento llamado 'El baile de jovencitas'". Este evento, según Lucía, se utilizaba para que los hombres pudieran conocer a las chicas y saber a quiénes podrían elegir en el futuro, siendo un acontecimiento destacado en la vida familiar.