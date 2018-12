La rupturas más sonadas de Hollywood en 2018

Jennifer Aniston y Justin Theroux

La pareja anunció su separación en febrero después de dos años y medio de matrimonio y siete como novios. "En un esfuerzo por evitar cualquier especulación, hemos decidido anunciar nuestra separación", informó la actriz de Friends en un comunicado. "Esta decisión fue mutua y amorosa", agregó. Por su parte, el protagonista de The Leftovers aseguró que el divorcio fue "el más amable de todos los posibles".

Robert De Niro y Grace Hightower

Robert De Niro y Grace Hightower se separaron después de 20 años de matrimonio y una década de noviazgo. Tienen dos hijos juntos: Elliott, de 20 años, y Helen Grace, de 6 años. "Reconozco a Grace como una madre maravillosa y pido privacidad y respeto mientras seguimos desarrollando nuestros roles en la paternidad", expresó De Niro. Esta no fue la primera vez que se separaron; el actor ya había solicitado el divorcio en 1999 pero renovaron sus votos en 2004.

Paris Hilton y Chris Zylka

El actor ruso y la heredera del imperio hotelero cancelaron sus planes de boda en noviembre tras dos años de relación. A pesar de que dos meses antes ella había dicho que él le había demostrado “que los cuentos de hadas sí existen”, el cuento no tuvo final feliz. Según prensa estadounidense, la ley de Baja California estipula que el novio tiene derecho a recuperar el anillo de compromiso, una pieza valuada en US$ 2 millones y que Paris no quiere devolver.

Ariana Grande y Pete Davidson

La cantante pop Ariana Grande se separó del rapero Mac Miller en mayo y en octubre se comprometió con el cómico de Saturday Night Live (SNL), Pete Davidson. No obstante, cortó la relación cuando se enteró del fallecimiento de Miller por sobredosis.

Channing Tatum y Jenna Dewan

El actor Channing Tatum y a bailarina Jenna Dewan, quienes se conocieron durante el rodaje de la Step Up en 2006 y se casaron tres años después, anunciaron su ruptura en 2018. La pareja dio a conocer la noticia con una publicación conjunta en Twitter en la que afirmaron que decidieron "una separación amorosa como pareja". Tienen un hijo.

Emma Watson y Chord Overstreet

La protagonista de la saga Harry Potter y el actor de la serie Glee llevaban juntos seis meses cuando decidieron poner fin a su relación en mayo de este año. Meses después Watson anunció que estaba en pareja con Brendan Wallace, exitoso empresario de 33 años y uno de los inversores iniciales de Cabify.

Claire Foy y Stephen Campbell Moore

La actriz de la serie dramática The Crown confirmó su separación de su esposo Stephen Campbell Moore tras cuatro años de matrimonio, en una declaración conjunta. "Nos hemos separado y seguimos siendo grandes amigos con el mayor respeto el uno por el otro".

Natalie Dormer y Anthony Byrne

Después de 11 años juntos como pareja, la actriz de Game of Thrones y el director Anthony Byrne cancelaron su compromiso, tras peleas en el set de grabación de la película In Darkness.