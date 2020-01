La travesía de dos uruguayos para que su app de chistes sea la más popular del mundo

Una aplicación de chistes creada por dos uruguayos llegó a ser la más descargada del rubro en el mundo. Una misteriosa desaparición decidida por Google de la lista global los hizo reinventarse.

La historia es de los uruguayos Martín Wolff y Ricardo Siri. En 2014, ambos trabajaban en una empresa de telecomunicaciones, pero, como muchos aficionados de la tecnología, querían llevar adelante un emprendimiento personal.

Buscaron formación para lograrlo. “Nos anotamos en un curso de Android por internet”, comentó Wolff. Luego de varios meses de aprendizaje, decidieron incursionar en el mundo de las aplicaciones. Para el proyecto final de ese curso, crearon una aplicación de chistes.

Diego Battiste

Sabían que había “millones”, pero indagaron la forma para que figurara entre los primeros lugares cuando el usuario buscara la app. ¿Qué significa figurar? Que cuando un usuario buscara la palabra “chistes” o “jokes”, apareciera el servicio uruguayo en el top tres de las más descargadas de este rubro.

Y así inventaron una app, llamada Chyster, que recoge cientos de historias de todo el mundo, la posibilidad de reproducirlos en audio con una voz automatizada y, por supuesto, enviárselo a algún amigo o familiar a través de WhatsApp.

En las primeras semanas no tenían muchas descargas. Invertían horas por fuera del trabajo para mejorarla. Le costaba despegar. Lejos de quedarse quietos, buscaron nuevas formas de escalarla.

“Contactamos a una persona que nos ayudó a posicionarnos”, comentó Siri. Ajustaron la descripción, mejoraron las imágenes y poco a poco empezaron a sumar descargas. Creció tanto que llegaron a ser la app de chistes más descargada del mundo en español. Eso los entusiasmó para hacerla en inglés, donde también consiguieron esa distinción.

Diego Battiste

El apogeo fue en 2016. Llegaron a tener 9.000 valoraciones y una puntuación de 4.7 en la app en español. Entre los dos idiomas acumularon más de 200.000 descargas. Fueron ocho meses de tener la app en “la cresta de la ola”. Lograron recibir entre US$ 300 y US$ 400 por mes. “Ese dinero entraba sin prácticamente hacer nada”, contó Wolff.

“Si seguíamos en ese ritmo de crecimiento, podíamos tener un complemento interesante para el mes a mes”, agregó.

La desaparición, caída y el misterio de Google

Un día, decidieron actualizar la descripción de la app en inglés. A los 30 minutos, hubo una bajada importantísima en la cantidad de descargas. ¿Cómo se dieron cuenta? “Empezamos a buscar la app en el listado (de apps de chistes) y no aparecía”, contó Wolff.

No entendían por qué.

Lo que les llamó la atención es que la plataforma estadounidense en ningún momento los penalizó por alguna práctica “ilícita” que intentaran llevar adelante. “A veces te llega un mail porque ponés una palabra que a ellos no les gusta y te piden que lo revises. Pero esta vez no llegó nada”, contó Siri.

Volvieron a dejar la descripción de la app como estaba antes, pero no hubo respuesta. La app había desaparecido del listado cuando se buscaba “chistes” o “jokes”.

Fueron a reclamar. Llamaron al gigante informático para entender el motivo de la desaparición. También mandaron mails. Les explicaron que había cambios de algoritmos que podrían haber modificado la aparición de esta app. “Entendemos una caída de la posición uno, a la 20, a la 50 o hasta la 100, pero no la desaparición”, dice uno de los correos que Wolff le escribió a uno de los trabajadores de Google en setiembre de 2016.

Las respuestas desde un equipo de Google Play —la tienda de apps del gigante informático— intentaban empatizar con el sentimiento de los desarrolladores uruguayos. “Entendemos la frustración”, dice uno de ellos. Aseguraban que el motivo de la desaparición tenía que ver con cambios en el funcionamiento de la tienda. “El algoritmo de búsqueda se actualiza regularmente y no tenemos control sobre él. Lo siento mucho, pero no puedo proporcionar más información o abordar mejor su problema”, les dijo en un correo Charlotte, una integrante de la plataforma. El intercambio continuó ya que Wolff y Siri no estaban satisfechos con las respuestas que les daban. Y esto les respondieron: “Echamos otro vistazo a su problema, y los cambios en la clasificación de su aplicación aún son consistentes con las fluctuaciones normales”, señaló otro integrante de la plataforma.

Nunca se sintieron convencidos de los argumentos que le daban desde el gigante informático. “Llegó un momento en que no había nada más para hacer. Hicimos el duelo”, comentó Wolff. Dejaron de actualizar la aplicación y abandonaron el proyecto.

Nuevo período

Tras el desprenderse de los chistes, buscaron nuevos proyectos tecnológicos. Uno de ellos se llamaba “Acercate”. La idea era generar publicidad por cercanía con los beacons. Son una especie de balizas pequeñas que se conectan con los usuarios a través de Bluetooth. “Los ponías en las góndolas y, cuando estabas pasando por un lugar, te informaba sobre una oferta en el celular”, comentó Wolff. Si bien lo implementaron y lo presentaron en diferentes empresas, no registró demasiado interés y el proyecto quedó en stand by.

No se quedaron quietos e inventaron otra aplicación. Se llama “Yo creo”. Es una suerte de red social que permite crear canciones de manera colaborativa. Pero es para un público muy específico y querían llegar a más gente.

Por eso, la espina que les dejó que de la noche a la mañana la aplicación de chistes desapareciera del listado de Google Play no se la pudieron sacar. Por eso, el año pasado, decidieron apostar al humor otra vez. Pagaron los 25 dólares que exige la plataforma para divulgar apps y se pusieron manos a la obra.

El resultado: “Chistes para todos”. Le cambiaron el diseño y le agregaron nuevas funciones. Entre las destacadas, ahora permite al usuario guardar todos los memes o chistes que recibe de sus redes sociales. Y este año piensan incorporar una sección de videos de chistes y humor.

Para no tener problema, intentarán seguir a rajatabla las políticas de Google Play y que la aplicación vuelva a estar en el número uno. Por ahora, están en el puesto 7.