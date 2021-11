La última fecha tendrá VAR para Peñarol, pero no para Nacional; ¿cuándo se jugará la jornada 15 del Clausura?

Este martes, después que se complete la decimocuarta y penúltima fecha del Clausura, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmará los detalles de la etapa que cerrará el calendario de 30 jornadas del torneo local de la temporada 2021

Lo que ya quedó acordado en el seno de la Mesa Ejecutiva es que Nacional y Peñarol, que participan en la definición por el título, jugarán el sábado a la hora 16.30.

Esto quiere decir que Peñarol recibirá a Sud América en el Campeón del Siglo y Nacional a River Plate en el Gran Parque Central el sábado de tarde.

¿Por qué juegan el sábado y no el domingo? La razón por la que la AUF debe adelantar los partidos de la definición del Clausura es porque la semifinal del Campeonato Uruguayo (campeón del Apertura -Plaza- y campeón del Clausura) se debe jugar el martes 7 debido a que a partir del miércoles 8 el Estadio Centenario está comprometido por contrato para el recital de No te va a Gustar y desde esa fecha no se podrá jugar al fútbol.

La última fecha tendrá el siguiente programa:

Partidos Cancha Montevideo City Torque-Progreso Franzini Wanderers-Fénix Viera Cerrito-Liverpool Franzini Boston River-Dep. Maldonado P. Artigas Nacional-River Plate Gran Parque Central Rentistas-Plaza Colonia Capurro Peñarol-Sud América Campeón del Siglo Villa Española-Cerro Largo O. Varela

El otro aspecto que marcará la última fecha es que Nacional juega sin VAR y Peñarol tendrá VAR en el último encuentro. Esto es la consecuencia de que Nacional acepta el VAR pero River no firmó para jugar con el videoarbitraje.

Peñarol y Sud América están de acuerdo con utilizar el VAR en sus partidos.