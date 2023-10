La Universidad de Barcelona adopta el masculino como genérico

La Universidad de Barcelona (UB) ha adoptado el masculino como genérico en sus disposiciones escritas para que sean más ágiles, en lugar del desdoblamiento de las formas masculina y femenina, y ha argumentado que esto no es excluyente para las mujeres o personas no binarias.



La UB no abandona las recomendaciones del lenguaje inclusivo recogidas en su libro de estilo, que se aplican en cualquier tipo de texto, incluidos los institucionales, pero sostiene que esta apuesta no debe generar "ambigüedades, imprecisiones o redactados de difícil interpretación".



Por ello, la universidad ha decidido establecer la forma masculina como genérica, si bien se reserva el desdoblamiento para textos que sean "sensibles" con aspectos relacionados con la igualdad o la visibilización de la mujer.



La universidad ha establecido estas normas en la Instrucción 1/2023, con fecha de 27 de julio, que indica concretamente que "en las disposiciones normativas, cuando las referencias a cargos y profesiones no permiten estrategias inclusivas ágiles y naturales, como cambios de redacción o el uso de palabras colectivas, invariables o no marcadas, se adopta el masculino como genérico y se desestiman los desdoblamientos sistemáticos de las formas masculina y femenina".



El documento subraya que, desde el punto de vista lingüístico, "el uso del masculino como género gramatical no marcado no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias".



Sin embargo, en el caso de disposiciones normativas "sensibles", cuyo objeto regule la cuestión del género o la igualdad, sí se admite "excepcionalmente" el uso discrecional de las formas dobles en singular (masculino y femenino a la vez) cuando exista la necesidad explícita de visibilizar la presencia de las mujeres. EFE