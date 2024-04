La verdad sobre la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano: "Lo que lloró antes de salir al aire, fue tremendo"

Después de varios rumores y de los indicios en redes sociales que sugerían que Marina Calabró y Rolando Barbano habían dejado de seguirse en Instagram, la periodista confirmó el final de su relación con el especialista en temas policiales. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, Marina no ocultó su dolor y angustia en su trabajo.

"¿Querés contarme algo?¿Estás bien?", preguntó Yanina Latorre a Marina durante el intercambio entre sus programas en El Observador 107.9. Con cierta vacilación, Marina respondió: "¿Qué dice la tendencia? No la vi". A lo que la conductora afirmó: "Que te separaste".

Después de unos momentos de silencio, y tras Marina revolear los ojos, la periodista se sinceró: "Que te puedo decir, si me pongo a hablar lloro. Y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta".

Una vez aclarada la situación, Latorre expresó su opinión: "El tema es ese, si se dejaron de seguir. Hoy a la mañana decían que no se hablaron mucho al aire o que no había mucha onda. Ayer estabas triste pero pensé que era tu hermana".

"Si, más que nada, hoy hice programa de radio, después fui a hacer el programa con Débora. No quiero llorar. Uno siempre puede, con más o menos esfuerzo", afirmó Marina. Impresionada por la fortaleza de su colega, Latorre preguntó: "¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días?. No va a ser fácil eso. ¿Vas a contar por qué te separaste?"

Con evidente pesar, Marina optó por no abordar el tema: "Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. Lo que menos tengo es ganas de hablar". Aun así, la conductora prefirió aclarar cualquier especulación y le consultó si había habido terceros involucrados, discusiones o simplemente una falta de entendimiento.

Marina reflexionó al respecto: "Sería una buena definición, un buen resumen. Yo lo hubiera resguardado este fin de semana, entiendo que hubo indicios en la radio y una decisión en redes. Está todo bien, somos super profesionales. No me hago la diva, la estrella, pero uno tiene derecho a tener un momento en el que no quiere hablar. Y tampoco hay tanto para contar, por qué uno tiene que exteriorizar más que esto, que fue una decisión".

Sin embargo, la periodista dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Todo surgió cuando Latorre le preguntó si la relación había terminado por completo o si estaban pasando por una crisis, a lo que Marina respondió: "Nunca se sabe, ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida”.

La separación de los periodistas se produjo un mes después de que confirmaran su relación. En ese momento, a principios de marzo, hicieron pública su relación durante una transmisión del programa de Jorge Lanata. Además, días antes, Marina había revelado que planeaban hacerse un tatuaje para simbolizar su amor, solo les faltaba elegir el diseño.

Yanina Latorre y Marina Calabró en el pase

La noticia se convirtió en el centro de atención en programas de televisión como LAM, donde Yanina Latorre compartió detalles de su conversación con Calabró. Latorre describió cómo Marina ya mostraba signos de tristeza incluso antes de que se confirmara oficialmente la separación. Calabró, al borde de las lágrimas, confirmó la ruptura en vivo y expresó su deseo de no ahondar en el tema para evitar más sufrimiento público.

"Ayer (por el jueves) la vi venir, me engañó", reveló Yanina Latorre, quien contó que fuera del aire le preguntó a Marina si había tenido una pelea con Lanata, con Iliana o con Barbano, algo que Marina negó. Sin embargo, al día siguiente, todo salió a la luz.

"Yo la vi triste ayer pero muy caída, no arrancaba. Hoy le mandé una foto que circulaba y le pregunté si quería hablar del tema. Lo que lloró antes de salir al aire, fue tremendo", explicó Yanina Latorre.

"No hay nada jugoso, él no la cagó, no le hizo nada malo, ella a él tampoco. Ella es una mujer muy independiente que trabaja mucho, estar con una mujer así, él venía de otro tipo de vínculo, le puede joder que labure todo el día. Ella está totalmente enamorada, creo los dos están enamorados pero no se entienden", añadió Latorre.