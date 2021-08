La vuelta de Cebolla Rodríguez, Mascia y las estrategias para limpiar amarillas: ¿cuál es el plan de Eduardo Espinel?

Plaza, liderado por el entrenador Eduardo Espinel, lleva 29 puntos de 36 posibles en el Torneo Apertura y depende de sí mismo para salir campeón en las últimas tres fechas, donde incluso se puede dar el lujo de empatar uno de ellos.

El último fin de semana vencieron a Fénix, y ante las bajas de Cristian Rodríguez y Juan Cruz Mascia, el entrenador reconoció que el fin de semana intentaron "ganar desde el orden". Un orden que, como muchos entrenadores han dicho, se busca comenzando desde la defensa. "Buscamos armar los equipos de atrás hacia adelante", dijo el DT.

"Somos un equipo duro para que nos conviertan", afirmo Espinel, que cómo buen entrenador sabe que el primer defensa de un equipo es su delantero. Sobre esto afirmó que en Plaza no defiende solo con los zagueros, "basta mirar la manera en la que nuestros delanteros defienden". Y esa es una de las razones por las que Fénix solo tuvo dos disparos en 90 minutos, con solo uno de ellos con dirección al arco.

En la fecha 12 del Apertura, la que se jugó entre viernes y lunes, a Espinel le tocó jugar antes que a su escolta Nacional, donde los tricolores pudieron jugar con resultado visto. Sobre sus preferencias en este aspecto definió que es partidario de jugar antes que quienes pelean por el título. "Debemos hacer nuestro trabajo, y luego que sea lo que Dios quiera", resumió.

En cuanto a la vuelta de los lesionado Cristian Rodríguez y Juan Cruz Mascia el entrenador dijo en Último al Arco en Sport 890: "Estamos apuntando a que estén en la definición ante Wanderers", en el partido correspondiente a la fecha 14, por lo que también faltarán el próximo fin de semana, en la fecha 13.

Leonardo Carreño

Cristian Rodriguez se perdió el último partido ante Fénix y segurmanete se pierda el próximo ante Boston River

Sobre las amarillas que se hicieron sacar Matías Corujo y Gonzalo Bergessio, se le preguntó si es algo que tiene en mente para el final del campeonato ya que Nicolás Dibble tiene cuatro amarillas acumuladas. El técnico de Colonia concluyó que no es una técnica apropiada a sus convicciones e intereses. A pesar de respetar la estrategia utilizada por el entrenador de Nacional, planteó que guardarse jugadores no siempre es lo más conveniente para el grupo. "Yo les digo a mis jugadores que el próximo partido es el más importante. (En ese caso) me parece que quedaría muy expuesto a los jugadores que están esperando la oportunidad, al guardar a jugadores para el partido importante. También es mucho riesgo, pueden pasar muchas cosas. ¿Quién me asegura que no se me va a lesionar el que reemplaza a Dibble?", reflexionó el entrenador del líder del Apertura.