Lacalle Pou cumplió el objetivo: Japón habilitó exportación de lengua bovina uruguaya

Japón habilitó este viernes la venta de lengua bovina fresca desde Uruguay, uno de los objetivos que el presidente Luis Lacalle Pou se había propuesto en la visita al país nipón realizada semanas atrás, según supo El Observador en base a fuentes del gobierno.

El aumento en los ingresos será de US$ 15 millones, según informó tras el viaje el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

En una rueda de prensa, el jerarca destacó que la lengua bovina es un producto “muy apreciado en Japón”, que se ha exportado preferencialmente al mercado ruso. Sin embargo, con el embargo de países occidentales al gobierno que encabeza Vladímir Putin –tras la invasión de Rusia a Ucrania–, esas colocaciones se han enlentecido. Otra ventaja es que Japón es un cliente que paga mejor por ese producto.

Japón es el tercer mayor importador de carne del mundo y que “una buena parte de la lengua bovina direccionada allí (…) hará aumentar alrededor de US$ 15 millones la pauta general de exportación a todos los países”, dijo el ministro.

Actualmente, Uruguay coloca en Japón carne bovina para manufactura y cortes específicos, como entraña fina y gruesa, aguja, bife ancho y bife angosto.

Uruguay recuperó la habilitación sanitaria para exportar carne vacuna en 2019, tras el corte del mercado debido al brote de fiebre aftosa a inicios de este siglo. En 2019 hubo colocaciones en Japón por US$ 20 millones, en 2020 por US$ 24 millones, en 2021 por US$ 47 millones y este año habrá un nuevo aumento.

En el viaje, el gobierno también buscó que Japón habilite las ventas de carne ovina. Para lograrlo, Uruguay propuso una iniciativa creada en 2013 y denominada “compartimento ovino” que se utiliza para exportar carne con hueso a Estados Unidos.

Además, las autoridades intentaron avanzar en un tratado de preferencias arancelarias, algo considerado fundamental a mediano y largo plazo. Actualmente, los productos uruguayos se enfrentan a un arancel de 38,5%, una situación que los pone en desventaja frente a los principales proveedores del país asiático.