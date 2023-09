Lali Espósito: "Entiendo que la gente esté enojada"   

Invitada en el ciclo Soñé que volaba, la cantante habló del nivel de violencia que observa en la sociedad cuando alguien piensa diferente en cuanto a posiciones políticas.“Hay gente muy enojada, pero la entiendo”, declaró.

"Entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando", sostuvo este lunes en el reportaje.

Para la cantante, "hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

Espósito se refirió de ese modo a las repercusiones que generaron en las redes sociales sus opiniones sobre el triunfo de Javier Milei en las PASO.

Qué peligroso. Qué triste”, había escrito Lali Espósito en su cuenta de Twitter el domingo 13 de agosto a última hora, luego de conocerse el resultado final de las PASO. Al día siguiente, y luego de haber recibido críticas en su contra por sus dichos en las redes sociales, la cantante volvió a expresarse públicamente.