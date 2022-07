"¡Lamento mucho que se murió sin decir nada!", dijo el hijo de Julio López sobre la muerte de Etchecolatz

Ruben López, hijo de Jorge Julio López, desparecido en 2006 luego de declarar en los juicios por delitos de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz, escribió un fuerte mensaje tras enterarse de la muerte del genocida a los 93 años, ocurrida este sábado.

Según publicó Clarín, afirmó: "​Lamento mucho su muerte! Lamento mucho que se murió sin decir nada! Lamento mucho que no dijo dónde están los desaparecidos, no dijo dónde está Clara Anahí", afirmó.

López, que un mes atrás fue noticia por reclamar por la aparición de su padre en medio del censo nacional, sostuvo además que Etchecolatz nunca aceptó su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado a prisión perpetua.

"Se fue sin aceptar su culpa, se fue sin terminar de ser juzgado por otra causas!!", escribió.

Etchecolatz falleció este sábado a los 93 años en una clínica de Merlo en la que estaba internada luego de haber recibido prisión domiciliaria.

"No sentí alivio, no me alegre, para nada. Al saber que murió, esa sensación de que se fue que se fue impune, sin terminar de cumplir todas sus condenas, es una sensación rara, me despertó la noticia", expresó a Radio10. "Tengo una especie de dolor de estómago", le contó a Télam.

"Estoy nervioso, no es por tristeza, tampoco es por alegría porque se haya muerto una persona que quizá fue el culpable de la desaparición de mi viejo. Es muy difícil explicar el sentimiento que tengo en este momento", expresó.

Ruben López dijo que la esperanza de encontrar a su padre no la va a perder nunca. "Encontrarlo sería empezar el duelo, pero el dolor es que había una esperanza en que algún momento admitiera o dijera algo, eso ahora va a ser imposible", agregó.

"Mi viejo tenía la obligación como ciudadano y compañero de ir a contar lo que vio más allá de lo que sufrió, él tenia que decir cómo habían matado a sus compañero", dijo López.

López rememoró que Etchecolatz "desapareció a muchas personas, a muchos chicos de la Noche de los Lápices, torturó a muchos otros y se llevó a la tumba el secreto de dónde está Clara Anahí, la nieta de (Isabel Chorobik) 'Chicha' Mariani" y apuntó que "estaba cumpliendo 9 condenas a perpetua, pero le faltaban un par más".

"Lamento que Etchecolatz, un ser nefasto, se haya muerto sin decir nada, sin decir dónde están los desaparecidos, porque nunca aceptó sus crímenes, porque no dijo dónde está Clara Anahí, por mi viejo y las demás víctimas", agregó.