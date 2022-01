Larriera emparejó sus números clásicos: segundo triunfo y segunda vez que Peñarol marca goles

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera logró este miércoles su segundo triunfo clásico ante Nacional en un amistoso de pretemporada jugado en el Campus de Maldonado donde el aurinegro se impuso 1-0 con gol de Ramón Arias.

Hasta el momento, el mejor director técnico del Campeonato Uruguayo 2021, según la encuesta Fútbolx100 que organiza anualmente El Observador, solo registraba una victoria en cinco clásicos jugados y las estadísticas decían que solo en uno de ellos su equipo había logrado marcar goles.

Claro que el que ganó tuvo una enorme jerarquía y un valor histórico único. Fue el 15 de julio del año pasado en el Gran Parque Central en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Peñarol se impuso 2-1 con dos golazos, el primero de Agustín Canobbio -ausente este miércoles por estar afectado a la selección uruguaya- y el otro de Valentín Rodríguez, quien se recupera de una fractura de rótula. En tiempo agregado descontó Gonzalo Bergessio.

Más allá de ese resultado estuvieron las formas. Peñarol desplegó un juego contundente y le pasó futbolísticamente por arriba a un Nacional extremadamente cauteloso.

Esa derrota, que Nacional no pudo absorber en la revancha pese a ganar también en tiempo agregado con gol de Guzmán Corujo, le costó el cargo al entrenador Alejandro Cappuccio.

El primer clásico de Larriera se jugó el 3 de febrero de 2021 y correspondió al Clausura 2020, postergado por la pandemia de coronavirus.

Terminó 0 a 0 tras un primer tiempo favorable a Peñarol en el que David Terans se encontró con un enorme Sergio Rochet, y un complemento donde el tricolor generó las chances más claras con un vivaz Brian Ocampo.

Después vino el clásico del Apertura 2021, el famoso partido donde Nacional logró traer a tiempo en un vuelo chárter a Brian Ocampo y Sergio Rochet, quienes estaban afectados a la selección que el día anterior (3 de julio) quedó eliminada de la Copa América de Brasil 2021 contra Colombia, a los penales.

Diego Battiste

Derrota en el Apertura 2021

Peñarol jugó mejor el primer tiempo con un estricto control sobre Gabriel Neves en el medio y con el ingreso de Facundo Torres -quien desde la selección llegó el mismo día del clásico- levantó más. Los albos ganaron 2 a 0.

La última vez que jugaron en forma oficial fue el 31 de octubre por el Torneo Clausura. Nuevamente Peñarol fue protagonista e hizo el gasto para ganar, pero se encontró con una férrea defensa de Nacional donde sobresalió Christian Almeida. El partido terminó 0 a 0 en el Campeón del Siglo.

Diego Battiste

Empate en el Clausura 2021

El sábado pasado ambos rivales volvieron a verse las caras, en un amistoso de pretemporada y el resultado fue 0-0 en un partido suspendido a los 80 minutos por tormenta eléctrica. Se jugó en el Estadio Centenario.

Así, Larriera llegó al clásico de este viernes con cinco enfrentamientos contra Nacional, un solo triunfo, dos derrotas (una matizada porque estaba enmarcada en una serie internacional donde Peñarol jugaba con un triunfo con dos goles de visitante) y dos empates 0 a 0 donde su equipo salió a ser protagonista y el rival a defenderse y contragolpear.

De esos cinco partidos, Peñarol solo le había marcado a Nacional en el 2-1 del Parque sin poder festejar ni siquiera un gol en tres clásicos jugados en el Campeón del Siglo.

Este miércoles, con el triunfo, Larriera enderezó sus números clásicos y a través de una pelota quieta su equipo volvió a marcarle a Nacional, lo que representa una inyección de crédito adicional para un entrenador que se terminó ganando a la hinchada de Peñarol por el fútbol de su equipo y por sus logros.

"Lo que más destaco es haber mantenido el cero y también la idea ante las adversidades; es un gusto trabajar con estos muchachos", dijo Larriera a VTV una vez terminado el partido.

"Lo que más me conformó es ese famoso ADN que tiene Peñarol, de no dar ninguna pelota perdida, poner juveniles y seguir metiendo y jugando, eso es lo que me deja más contento, que es lo que necesitamos para buscar el campeonato y tener una buena copa internacional", agregó el DT.