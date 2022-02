Larriera le mostró a Laquintana el penal que le iba a hacer Nacional

Luego del triunfo de Peñarol ante Nacional en el Campeón del Siglo por 1-0, el entrenador aurinegro, Mauricio Larriera, se expresó en el tono que suele hacerlo y dejó un aspecto que resalta el trabajo en silencio que realiza en la concentración de Los Aromos.

Peñarol ganó con un gol convertido por Pablo Ceppelini, de penal.

La infracción dentro del área se la cometieron a Ignacio Laquintana, el endiablado puntero aurinegro que en los dos clásicos de verano y este domingo se transformó en una pesadilla para Almeida.

La situación de juego que derivó en la jugada del penal, había sido analizada en la concentración la noche previa al partido por el técnico con el futbolista, quien le mostró lo que podía ocurrir al otro día, este domingo, en el Campeón del Siglo, y le pidió que no se tirara.

"A Laquintana anoche (sábado) le hice ver un penal (que se había registrado en el fútbol argentino) en la concentración y le dije: 'Mirá Nacho, estos son los penales que te van a hacer a vos, pero no te tires, que te peguen'. Cuando termina el partido me dijo: 'Mauri, viste que lo vi el penal'. Soy burro, pero no tanto. En esa reconstrucción de la que hablamos, no está solo encontrar el equipo, no es una búsqueda, es una reconstrucción y sin encontrar los resultados se hace difícil", dijo el DT.