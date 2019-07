Las caras nuevas de Peñarol en Miami

Diego López,el técnico de Peñarol, continúa construyendo lo que será la segunda parte del año en la que el club deberá encarar la Copa Sudamericana y buscar el tricampeonato uruguayo, luego de haber ganado el Torneo Apertura.

En el primer encuentro hizo debutar a Facundo Pellistri quien no había ingresado nunca en encuentros siquiera amistosos.

El delantero tuvo buenos minutos en el empate a 3 contra Independiente Medellín de Colombia, en el primero de los compromisos de la pretemporada.

Como suele suceder con los recién llegados al plantel principal una vez que debutan, los "grandes" del plantel cumplen con el rito de raparlos, lo que esta vez hizo Fabián Estoyanoff, como informó Referí.

El jueves en el triunfo ante Millonarios por 3-1, fue el regreso después de un año de Matías De los Santos, un volante artiguense quien había hecho debutar Leonardo Ramos en el Torneo Intermedio pasado contra Defensor Sporting en la victoria por 3-1 en el Franzini, aunque ese encuentro lo dirigió Marcelo Suárez debido a que el DT estaba suspendido. Casualmente ingresó por Estoyanoff a los 58 minutos.

Es categoría 1998 y participó a su vez en la selección sub15 y sub17 y a la preselección sub 20.

Jugaba en el mediocampo junto a Federico Valverde y Franco Martínez y a su vez, es de la misma generación que Diego Rossi y Santiago Bueno, ambos actualmente en el fútbol del exterior.

Todos fueron tricampeones con Peñarol en juveniles en sub 15, sub 16 y sub 17.

Agustín Álvarez, por su parte, es categoría 2001, el mismo año que Facundo Pellistri. El jueves, contra Millonarios de Colombia, ingresó a los 62 minutos por Agustín Canobbio en lo que fue su debut con la aurinegra.

Fue recientemente ascendido al plantel de Primera división y es volante central con un muy buen rendimiento y es muy rápido. Estuvo citado en la selección sub 18 y sub 20. Es muy maduro y anduvo muy bien en su pasaje por la Tercera división aurinegra.

Entro a ultimo momento en la convocatoria para la pretemporada.

Es el hermano de Elbio Álvarez, aquel delantero muy bueno que vendió hace años Peñarol al fútbol portugués.

Facundo Pellistri, en tanto, también es categoría 2001 y jugó muy bien igualmente en la Tercera división de Peñarol, anotando varios goles.

Es su primera pretemporada con el plantel principal del club y esperan que tenga un futuro promisorio. Ya había jugado contra Independiente Medellín en el debut de esta pretemporada y este jueves jugó el segundo tiempo en el triunfo ante Millonarios.