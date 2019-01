Las estrellas que protagonizan las publicidades del Super Bowl

Las publicidades que se emiten durante los cortes comerciales del Super Bowl, la final del campeonato estadounidense de fútbol americano, tiene algunas características particulares: suelen tener un nivel de producción elevado, su costo es altísimo porque los segundos de pauta cuestan millones de dólares (US$ 5 millones por 30 segundos), y están protagonizados por estrellas. No es para menos, considerando que el partido, que este año se jugará el domingo 3 de febrero, es el evento deportivo del año en Estados Unidos, aunque en los últimos años también se ha popularizado en otras partes del mundo.

Este año, algunas de las celebridades que se verán en las tandas son Harrison Ford, Sarah Jessica Parker, Jeff Bridges, Michael Bublé, Cardi B, Maluma, los Backstreet Boys, Serena Williams, Luke Wilson y Steve Carrell, entre otros.

Este último, junto a la rapera y cantante Cardi B, y el hiphopero Lil Jon, fueron los reclutados por Pepsi para su campaña. El actor es el protagonista del relato, en el que convence a un mozo y a una clienta de un bar de que en lugar de pedir "una coca", empiece a pedir directamente a la marca auspiciante.

La tenista Serena Williams es la protagonista de la publicidad de Bumble, una aplicación de citas que tiene como rasgo distintivo que para las relaciones heterosexuales, solamente las mujeres pueden empezar las charlas. En esa línea, la publicidad muestra a Williams hablando sobre la mayor igualdad que las mujeres experimentan actualmente.

Un inesperado cruce musical es la propuesta de Doritos para el Super Bowl. El rapero Chance The Rapper, uno de los artistas más populares del género, lanza sus rimas sobre la base de I want it that way, de los Backstreet Boys, que aparecen también en el video cantando su hit.

Hace algunos días, tanto Jeff Bridges como Sarah Jessica Parker anticiparon el regreso de dos de sus personajes más clásicos: The Dude, de El gran Lebowski, y Carrie Bradshaw de Sex and the city. La respuesta al misterio que generaron esas novedades fue revelada en la previa del Super Bowl: todo era parte de una publicidad de la cerveza Stella Artois, por la cual reemplazan a los cócteles asociados a estos personajes.

Hablando de cervezas, Maluma figura en una de las dos publicidades que la marca Michelob presentará en el final del campeonato de la NFL (la otra es protagonizada por la actriz Zoë Kravitz). El colombiano aparece al final del spot, dándole celos a un robot que es más eficaz que los humanos, pero no puede disfrutar de la bebida.

Amazon presenta las novedades de su sistema de asistente doméstico, Alexa, con el aporte de Harrison Ford, Forest Whittaker y los hermanos astronautas Scott y Mark Kelly.