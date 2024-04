Expectativa por la reaparición pública de Cristina Kirchner en Quilmes

Cristina Kirchner volverá a la escena pública con un evento programado para las 16 horas en Quilmes. En este distrito del sur del conurbano bonaerense, la dirigente peronista encabezará la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta Mayra Mendoza. Este encuentro, donde la ex vicepresidenta será la protagonista, se da en medio de una interna pública dentro del peronismo, principalmente centrada en la provincia de Buenos Aires.

Al confirmar su presencia en Quilmes este sábado, CFK adelantó: "Es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino".

El lunes temprano, recibí una invitación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo este próximo sábado a 21 años de le elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que mi compañero… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 24, 2024

El enfoque estará puesto en los primeros resultados de la política económica de la gestión de Javier Milei, que ha sido destacada por haber logrado superávit financiero. Según el Jefe de Estado, "Esto es ley de la historia, si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia".

En respuesta, Cristina Kirchner contestó a través de sus redes sociales: "Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena’, para concluir que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir ‘no es magia’”.

El acto de este sábado también será un termómetro de la interna en el peronismo bonaerense, que ha sido evidente en las críticas hacia el entorno de Cristina y Máximo Kirchner por parte de algunos sectores referenciados en la mesa política del gobernador Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estará presente en varias actividades, incluyendo una en Ensenada para presionar al gobierno nacional para avanzar con el dragado del Canal de Magdalena y otra en Avellaneda donde se inaugurará el Centro Cultural Néstor Kirchner en la Isla Maciel.

El acto en Quilmes y las invitaciones a dirigentes peronistas



En cuanto al acto en Quilmes, se espera la asistencia de varios dirigentes, aunque Sergio Massa ya ha anunciado que no participará. Sin embargo, habrá presencia de algunos dirigentes del Frente Renovador. Los intendentes peronistas también fueron invitados, aunque no todos han confirmado su presencia. El Polideportivo Néstor Kirchner, donde se llevará a cabo el evento, tiene una capacidad para más de 7 mil personas y está ubicado en Avenida Vicente López y Lafinur. La intendenta Mayra Mendoza expresó: "Quilmes te espera con los brazos abiertos, porque el pueblo no olvida a quien no lo traiciona".