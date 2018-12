Las idas y vueltas de los abogados de Juan Darthés

Un día antes de que el colectivo Actrices Argentinas hiciera pública la denuncia penal de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés por violación durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua en el año 2009, Ana Rosenfeld, la abogada del acusado, renunció por Twitter.

Mañana presentare en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercia en representacion de Juan Darthes. — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) December 10, 2018

“Yo tengo mis límites éticos y morales y, obviamente, ante cualquier mínima sospecha de una situación que vaya en contra de mis principios, doy un paso al costado”, le dijo a La Nación (Argentina). "Lo aprecio muchísimo, él lo sabe. Pero por un tema de respeto no voy a emitir opinión antes de la conferencia", agregó.

Luego de la conferencia de prensa del colectivo, la abogada - que defendía a Juan Darthés en el caso contra la actriz Calu Rivero, quien acusó al actor por acoso a finales del año pasado- habló con el diario argentino Clarín y contó que había llamado al actor para comunicarle su renuncia y que él no le pudo explicar nada, que no tenía ningún argumento para no aceptar su renuncia.

“Por un tema de principios, ética y moral no podría defender a una persona sospechada, ni denunciada, ni investigada por un caso de abuso. Por eso decidí dar un paso al costado”, declaró al medio argentino. "Si la tuviera delante de mí a Calu, le pediría perdón por haber desconfiado de su palabra", dijo la abogada en el programa de televisión argentino Intratables de América TV.

Tras la renuncia de Rosenfeld, Fernando Burlando asumió la defensa legal de Juan Darthés, y el actor le agradeció a través de su cuenta de Twitter.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

Minutos después de terminada la conferencia de prensa de las actrices, Burlando estuvo en el programa de televisión argentino Polémica en el Bar (América TV) y habló luego de haber visto el video con el testimonio de Thelma Fardín. “Desde el punto de vista ético y moral es brutalmente bestial el testimonio”, dijo el abogado. Sin embargo, dijo que el video “no es prueba de nada” que, para que lo sea, habría que "traspolarlo". "No es acá, es en tribunales. No es en Argentina, es en Nicaragua”, dijo.

El abogado declaró que si hubieran pruebas contundentes del abuso no podría defender a "una persona de estas características". "Darthés, telefónicamente, me niega esta situación. Lo cual me hace, no digo inflar el pecho, sino suspirar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Él lo niega categóricamente”, agregó.

La pareja actual del letrado, Bárbara Franco, actriz y modelo argentina, también quedó envuelta en la polémica al mostrar su apoyo a Fardín en su cuenta de Twitter con el hashtag #MiráCómoNosPonemos. A raíz de los comentarios que recibió, minutos después publicó otro tuit indicando separando el trabajo de su pareja con su vida privada.