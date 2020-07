Las mejores 48 rutinas en YouTube para hacer ejercicio en casa

Estar más tiempo en casa, o que los gimnasios y clubes no estén disponibles tanto como antes, no es excusa para no mantenernos saludables y hacer deporte. La práctica de rutinas es algo que se puede continuar incluso desde el propio hogar, a través de clases a distancia en vivo o grabadas. Esto es algo que pudo comprobar Florencia Villar, brand manager de Marketing de Rexona, marca que lideró una campaña para fomentar el movimiento aún en estas circunstancias.

“En junio convocamos a través de nuestras redes sociales a profesores y entrenadores de cualquier disciplina deportiva para inspirar a las personas a seguir moviéndose a pesar de la pandemia”, explicó.

Los requisitos para participar eran ejercer formalmente como tales y compartir una rutina de un tiempo acorde a un entrenamiento físico adecuado, como las que están acostumbrados a dar a sus alumnos: entrada en calor, parte central de ejercicios y parte final de estiramiento o relajación, correctamente distribuidas y ejecutadas según sus instrucciones. Debía tener una duración de entre 15 y 45 minutos.

La propuesta, que se enmarca dentro de un plan global de la marca para que 2.000 millones de personas se sigan ejercitando a pesar de las dificultades, busca “inspirar confianza en las personas a moverse más, sea cual sea el movimiento, por más mínimo que sea”, sostuvo Villar.

En esta búsqueda tuvieron una gran recepción de parte de profesores y entrenadores dispuestos a aportar sus rutinas. “Era muy importante apoyar en un contexto de pandemia, porque son ellos los que a diario motivan y ayudan a las personas a que sigan en movimiento”, dijo.

En el público notaron una “gran conexión y compromiso” al tratarse de pautas dictadas por entrenadores uruguayos. “Creo que muchos alumnos se sintieron orgullosos de sus profesores y acompañaron difundiendo y comentando las rutinas en nuestro canal de YouTube”, dijo.

Algunos de los videos subidos llegaron a más de 2.000 visualizaciones y más de 50 comentarios. “Eso nos permite concluir que estamos logrando nuestro objetivo, que es que la gente siga en movimiento, haciendo las rutinas desde sus casas o donde les parezca”, agregó.

Selección ganadora

Ahora Rexona propone el reto de sumarse a entrenar con las 48 rutinas ganadoras de los expertos que participaron en su convocatoria, disponibles en el canal de YouTube de Rexona Uruguay.

Estas guías corresponden a distintas disciplinas deportivas: fitness, crossfit, danza, funcional, yoga, stretching y pilates, entre otras.

Además de poder elegir el tipo de ejercicios que más le gusta a cada uno, permite a los usuarios probar alguna disciplina nueva, esas que no se animaban por miedo a no ser tan buenos en las primeras clases y quedar expuestos en público.

Para seleccionar las rutinas ganadoras, un jurado de profesionales evaluó cada una, su adaptabilidad para realizarlas en casa, la calidad del video y el audio, el tipo de rutina y la calidad de los ejercicios, entre otros aspectos.

Un punto importante que buscaban, según Villar, era que la rutina pueda ser ejecutada con elementos que haya en el hogar. Si, por ejemplo, la rutina incluía una pesa de 5 kilos, que el entrenador pueda encontrar variantes para sustituir esa pesa por algo similar que haya en una casa.

“Queríamos una variedad de rutinas de diferentes disciplinas y que los profesores o entrenadores conecten con el movimiento y su importancia en este contexto”, dijo.

Beneficios del ejercicio

Estar en movimiento permite que el cuerpo y la mente se sientan mejor. “En tiempos de aislamiento social, que nuestro cuerpo se puede ver afectado, creímos que era importante inspirar a las personas a que sigan moviéndose, motivándolos con rutinas de ejercicio para que puedan tener un vida más saludable a pesar del encierro”, sostuvo Villar.

Más allá de todos los beneficios físicos comprobados, “hay otros muy importantes que tienen que ver con lo emocional y lo psicológico”, añadió.

El ejercicio físico ayuda a controlar la ansiedad y la depresión, y en un contexto de dificultades, el movimiento puede ser un apoyo para escapar por un rato de los problemas. Por eso, el ejercicio en este contexto cobra más importancia de lo normal.

Esta iniciativa “está funcionando muy bien”, dijo Villar. “Los entrenadores están contentos de compartir sus rutinas en sus redes sociales, que se direccionan a nuestro canal de YouTube, y el público está en movimiento, agradecido de poder acceder a este contenido de valor de forma gratuita y de fácil acceso”, concluyó.

Para acceder a todas las rutinas, ingresá aquí.