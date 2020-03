En esta nota se irá actualizando toda la información sobre coronavirus

10:20- España registró en las últimas 24 horas 169 nuevas muertes por el coronavirus, lo que representa un aumento de casi el 30% en su balance global de víctimas, que ya se sitúa en 767 fallecimientos, según las cifras divulgadas este jueves por el ministerio de Sanidad.

El número de contagios detectados pasó de 13.716 a 17.147, lo que según los cálculos de la AFP sitúa a España muy cerca de Irán, el tercer país del mundo con más infectados después de China e Italia.

La cifra española puede incrementarse significativamente en los próximos días, cuando las autoridades empezarán a hacer pruebas más generalizadas de coronavirus a la población que hasta ahora no eran posibles por falta de tests.

9:49- La pandemia del nuevo coronavirus mató a más de 9.000 personas en el mundo, según un balance realizado por la AFP el jueves a partir de fuentes oficiales.

El jueves a las 11h00 GMT(08:00 horas de Uruguay) , el número total de muertes llegaba a 9.020, la mayoría de ellas en Europa (4.134) y en Asia (3.416), donde brotó la epidemia. Europa, que registró más de 700 muertos en las últimas 24 horas y ya tiene más de 90.000 personas infectadas, es el continente donde la pandemia progresa más rápidamente

Tercera muerte en Argentina

07.42- Un hombre de 64 años falleció en Argentina a causa del coronavirus y se elevó a tres la cantidad de víctimas fatales, informó la noche del miércoles el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

Poco antes, el ministerio argentino de Salud había dado su reporte diario, según el cual se registraban al miércoles 97 contagiados y dos fallecidos. El 70% de los casos son de la zona metropolitana de Buenos Aires, donde habitan unas 15 millones de personas.

El paciente fallecido sufría hipertensión y diabetes y estaba hospitalizado en el Instituto del Diagnóstico de Buenos Aires, precisó a C5N Guillermo Capuya, integrante del equipo médico que asesora al gobierno argentino en la crisis por el coronavirus.

Con este caso, Argentina es el país con más decesos por el coronavirus en América Latina.

Primer día sin infectados locales en Wuhan

07.30- China anunció el jueves que en las últimas 24 no registró ningún nuevo caso de contaminación local con el Covid-19, aunque verificó 34 casos originados con personas provenientes del exterior, de acuerdo con informaciones oficiales.

Según informó la Comisión Nacional de Salud, esos 34 casos importados constituyen el mayor aumento diario en dos semanas. De acuerdo con la Comisión, los casos importados suman ahora 189.

Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios de conteo.

La Comisión también reportó otros ocho pacientes muertos por la epidemia, y de esa forma el total de víctimas fatales en China continental se elevó a 3.245.

Los números registrados muestran que el brote de coronavirus parece estar bajo control en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei y donde el Covid-19 fue inicialmente identificado en diciembre del 2019.

Según el más reciente balance, en la actualidad hay solamente 7.263 pacientes que aún reciben atención médica en China por el contagio con el COVID-19.

Medidas

17:52- Francia pidió el miércoles a los empleados de sectores clave "que vayan a sus lugares de trabajo" para garantizar la "seguridad económica del país", luego de comenzar a aplicar la víspera el confinamiento de su población en plena epidemia del coronavirus.

A la situación sanitaria que se agrava, con 89 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 264 el número total de decesos, y 9.134 personas infectadas en el país, se suma el temor a una parálisis en las cadenas de abastecimiento, con un principio de falta de efectivos en supermercados y en el transporte de mercancías.

"Invito a todos los empleados de las empresas que aún están abiertas, actividades que son esenciales para el funcionamiento del país, a ir a sus lugares de trabajo (...) en condiciones de máxima seguridad sanitaria", dijo el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, en una entrevista con la cadena de noticias BFM Business.

17.15- Dos ministros del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro dieron positivo al coronavirus: el de Seguridad Nacional, Augusto Heleno, excomandante de las fuerzas de la ONU en Haití, y el de Minas y Energía, Bento Alboquerque, se informó este miércoles.

"Informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el HFA (Hospital de las Fuerzas Armadas), resultó positivo. Espero la contraprueba", escribió por la mañana en Twitter el general retirado Heleno, de 72 años.

"Estoy sin fiebre y no presento ningún síntoma relacionado al COVID-19. Estoy aislado, en casa y no atenderé llamadas telefónicas", agregó Heleno, cuyo despacho está dentro del Palacio presidencial de Planalto.

14:31 - Italia anuncia 475 muertos en 24 horas por coronavirus, récord en un día para un país

14:02 - Las bolsas europeas volvieron a acabar la jornada con números rojos este miércoles, incapaces de mantener la estabilidad a pesar de los anuncios oficiales en la lucha contra la pandemia.

Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94%, Fráncfort 5,56%, Madrid 3,38% y Milán 1,27%.

13:48 - La edad media de las personas muertas en Italia y que dieron positivo al COVID-19 es de 79,5 años y los hombres representan el 70% de los muertos, anunció el Instituto Superior de la Salud (ISS), que publica de manera regular sus estadísticas.

Sobre un muestreo de 2.003 muertos, de los 2.503 que había registrado el país hasta el martes, 707 se encontraban en la franja de edad de 70-79 años, 852 en la franja de 80-89 años y 198 tienen más de 90 años, según un comunicado del ISS.

13:43 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes la suspensión de todos los desalojos y las ejecuciones hipotecarias durante las próximas seis semanas como parte del esfuerzo del gobierno para aliviar el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus.

13:37 - El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el "estado de excepción constitucional por catástrofe", medida que deja en manos de las Fuerzas Armadas el resguardo del orden y la seguridad, en momentos que los casos de coronavirus aumentaron a 238 en el país. "Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales he decretado el estado de excepción constitucional por catástrofe", afirmó el mandatario, medida que tendrá una vigencia de 90 días.

El estado de excepción, según Piñera, permitirá dar mayor seguridad a todos los hospitales y sitios de atención de salud, proteger la cadena logística, el traslado de insumos médicos, y facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico.

11:03 - Más de 200.000 casos del nuevo coronavirus han sido confirmados en todo el mundo desde el principio de la pandemia en diciembre, según un balance establecido por la AFP este miércoles a partir de fuentes oficiales.

FMI desestimó pedido de Venezuela

10:40- El Fondo Monetario Internacional (FMI) desestimó el martes un pedido de ayuda de Venezuela de 5.000 millones de dólares para enfrentar el brote de coronavirus en el país, que atraviesa una aguda crisis económica en medio de cuestionamientos a la legitimidad del gobierno.

"Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud", dijo un vocero del organismo en una declaración enviada a la AFP.

"El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento", agregó.

Hay más muertes en Europa que en Asia

18/03/2020 09:30- Europa superó este miércoles a Asia en número de muertes provocadas por el nuevo coronavirus, según un balance realizado por AFP basándose en cifras oficiales.

El miércoles a las 11h00 GMT, Europa (08 horas de Uruguay) registraba al menos 3.421 muertos, frente a los 3.384 de Asia, donde surgió esta epidemia. Italia es el país europeo más afectado con 2.503 fallecimientos.

Maduro pidió ayuda al FMI

17.00- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido" ara enfrentar al nuevo coronavirus, según una carta a la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, divulgada ese martes.

Esos fondos, escribió Maduro, "contribuirán significativamente para robustecer nuestros sistemas de detección y respuesta" ante la pandemia que hasta el momento ha causado 33 enfermos en Venezuela.

Consultado por AFP, el FMI declinó hacer comentarios por el momento. El fallecido presidente Hugo Chávez amenazó con romper con el organismo en 2007 pero no llegó a dar ese paso.

La economía venezolana esta hoy devastada por una crisis política y económica que en seis años ha reducido en dos tercios su PIB.

Bolsonaro crítica "cierta histeria" de gobernadores

15:05 - El presidente Jair Bolsonaro afirmó el martes que las medidas adoptadas por gobernadores brasileños en la lucha contra el nuevo coronavirus están marcadas por "cierta histeria" perjudicial para la economía.

"La economía estaba yendo bien, pero ese virus trajo cierta histeria. Hay algunos gobernadores que, a mi entender, y puedo estar equivocado, están tomando medidas que van a perjudicar mucho nuestra economía", dijo Bolsonaro en una entrevista con Radio Tupi, de Rio de Janeiro. El estado de Rio y la ciudad de Sao Paulo, donde este martes se anunció la primera muerte debido a la pandemia, decretaron el estado de emergencia para contener la propagación del covid-19, restringiendo los servicios comerciales y el uso de los transportes públicos.

Brasil tiene algo más de 200 casos de coronavirus.

OMS: "No estamos en el pico máximo sino al principio" de la crisis

12:45- El enviado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, el británico David Nabarro, afirmó que no se está en el pico máximo de la epidemia. "Probablemente estamos al principio, lo que va a requerir que trabajemos todos juntos de una forma sin precedentes", dijo en una entrevista con el diario El País de España

Nabarro señaló que el brote está avanzando a una gran velocidad y que habría que librar batallas épicas."Y necesitamos hacer dos cosas: organizarnos como comunidad, los servicios sanitarios y el Gobierno, y por otro lado limitar movimientos entre áreas donde hay mucha incidencia. Y una cosa sin la otra no funciona.

Para la OMS, Europa es ahora mismo "el epicentro de la crisis".

Murió primera persona en Brasil por Coronavirus

11:10- Un hombre de 62 años murió por coronavirus en la ciudad de Sao Paulo, convirtiéndose en la primera víctima de la enfermedad en Brasil, que ya registra 234 contagios, informaron las autoridades locales a la AFP.

El estado de Rio de Janeiro y la ciudad de Sao Paulo, principales focos del coronavirus en Brasil, fueron declarados en "estado de emergencia" este martes, imponiendo restricciones al funcionamiento de restaurantes y de los transportes públicos.

Las medidas de restricción fueron anunciadas en el diario oficial, entre ellas el cierre durante 15 días de lugares turísticos emblemáticos como el Pan de Azúcar o el Cristo Redentor del Corcovado, en Rio de Janeiro.

Las autoridades anunciaron también este martes la captura de al menos 444 presos de régimen semiabierto que huyeron de varias cárceles del estado de Sao Paulo tras la suspensión de los permisos de salida para evitar la propagación del coronavirus.

Francia inició confinamiento de 67 millones de personas

10.15- El confinamiento general de la población en Francia para tratar de contener la epidemia del coronavirus se inició este martes a las 12H00 (08 horas de Uruguay), una medida inédita en la historia del país en tiempos de paz.

Durante al menos dos semanas, unos 67 millones de habitantes deberán quedarse en casa, salvo excepciones, como para hacer compras de primera necesidad o por motivos de salud, , bajo pena de una multa, en el marco de la "guerra" a la pandemia declarada la víspera por el presidente Emmanuel Macron.

Dos casos en sede la OMS

17/03/20- 09:50- La sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra registró dos casos de COVID-19, según informó este martes un portavoz del organismo.

"Tenemos a dos miembros del personal con síntomas de COVID-19," indicó a la prensa el portavoz Christian Lindmeier, en rueda de prensa virtual. "Los colegas de la oficina han sido sometidos a análisis y esperamos al respecto más información. Por ahora se encuentran bien" dijo.

El portavoz aseguró que la mayoría de los empleados de la OMS está recurriendo al teletrabajo.

Las infecciones en Suiza han progresado en un millar y ya se sitúan en 2.200 contagios, con un total de 14 muertos.

Caracas: la primera capital latinoamericana en cuarentena

18: 45- Caracas se despertó este lunes en "cuarentena colectiva" luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a sus seis millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del coronavirus en el país, donde ya se registran 17 casos de infectados.

Aunque algunos se lo toman a chiste, en las calles abundan las máscaras faciales y guantes, una medida de precaución bajo la cual subyace una preocupación mayor: un sistema de salud inoperante y ya colapsado antes de la llegada del virus. Hasta el momento, no hay ningún fallecido ligado a la enfermedad. Los infectados han sido puestos en cuarentena, según el gobierno, que afirma que se trata de casos "importados".

Además de Caracas, seis de los 23 estados venezolanos son objeto de la medida anunciada por Maduro: prohibición de salir de casa, salvo para comprar comida o acudir a emergencias. Caracas es la primera capital latinoamericana en ser puesta en cuarentena.

Cierre de fronteras en la UE por 30 días

16:33- La Unión Europea cerrará el "martes a mediodía" sus fronteras con el exterior durante treinta días para luchar contra la pandemia del coronavirus, anunció el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en una alocución televisada.

"Todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea quedarán suspendidos durante 30 días", declaró el mandatario francés, que también anunció un confinamiento casi total para todos los ciudadanos franceses, que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad, instando a las empresas a que impongan el teletrabajo, ante la propagación imparable del COVID-19.

Canadá cierra fronteras

16:30- Canadá cerrará sus fronteras a los extranjeros y quienes no sean residentes permanentes en Canadá, salvo los ciudadanos estadounidenses, por culpa del coronavirus, anunció este lunes el primer ministro, Justin Trudeau.

El mandatario llamó además a todos los canadienses a quedarse en su casa para frenar la propagación del coronavirus, que infectó a más de 320 personas en Canadá y dejó cuatro fallecidos.

Merkel pide a alemanes que renuncien a las vacaciones

16:15- La canciller alemana, Angela Merkel, pidió este lunes a sus compatriotas que renuncien a sus vacaciones en el país y en el extranjero para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus.

"No debe realizarse ningún viaje de vacaciones ni en el país ni en el extranjero", solicitó la jefa del gobierno, en una conferencia de prensa, a los alemanes que suelen ser grandes viajeros fuera del país, especialmente a España.

El llamado de Merkel se suma al del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que ocupa el cargo más alto del Estado, quien poco antes había pedido a la población que se "quede en casa" y evite los contactos cercanos.

Primer muerto en República Dominicana

15:50- República Dominicana registró su primera muerte por el nuevo coronavirus, confirmaron este lunes las autoridades del Ministerio de Salud Pública del país.

Se trata de una mujer dominicana de 47 años de edad, residente en España y que estaba de visita en el país. Presentaba un cuadro de tuberculosis y era VIH positivo, por lo que fue hospitalizada y dada de alta posteriormente, dijo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en una rueda de prensa. Tras complicarse su estado de salud, agregó el funcionario, fue llevada de nuevo a un hospital y murió durante el traslado.

Balance mundial: más de 7.000 muertos y más de 175.000 contagios

14:51 - Los muertos por el coronavirus en el mundo ya son más de 7.000, tras el anuncio de Italia que registró 349 nuevos muertos en las últimas 24 horas, según un balance realizado por la AFP con datos oficiales.

En total, 7.007 personas han muerto de las 175.536 contagiadas en el mundo con la COVID-19. China encabeza la lista, con 3.213 muertos, seguida por Italia, con 2.158 muertos y cerca de 28.000 personas infectadas.

13:40- España cerrará la medianoche de este lunes (20 horas de Uruguay) sus fronteras terrestres para "contener la expansión del coronavirus", anunció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La entrada en el país por vía terrestre sólo se permitirá a ciudadanos españoles, residentes en España, personal diplomático acreditado y a quienes aleguen "causas de fuerza mayor", detalló el ministro.

Bruselas propone restringir viajes a la UE

13:30- La Comisión Europea propondrá el martes a los mandatarios de los 27 países europeos restringir los viajes "no esenciales" al bloque durante 30 días para contener la propagación del coronavirus, anunció este lunes su presidenta Ursula von der Leyen.

"Cuantos menos viajes, más podremos contener el virus", indicó Von der Leyen en un video publicado en las redes sociales, tras informar de ello por videoconferencia a los mandatarios de las siete potencias económicas mundiales, el G7.

La medida, a la que los mandatarios de la UE deben dar su visto bueno en una reunión a distancia el martes, se aplicaría durante 30 días, prorrogables. Bruselas quiere también su aplicación por parte de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.

Perú declara estado de emergencia nacional

12:40- Perú declaró este domingo el estado de emergencia nacional, el confinamiento de la población y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que se elevó a 71 casos.

"Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus", anunció el presidente Martín Vizcarra, en un mensaje al país transmitido por radio y televisión. "La medida tendrá una vigencia de 15 días e implicará el aislamiento social obligatorio de nuestra población", resaltó Vizcarra.

Chile cierra las fronteras

16/03/20 12:30- Chile anunció el cierre de todas las fronteras tras duplicarse el número de contagiados de coronavirus en el país en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 155, informó este lunes el presidente Sebastián Piñera.

"Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", afirmó el mandatario en el palacio presidencial, al anunciar la medida que comenzará a regir a partir de este miércoles.

Colombia prohíbe el ingreso a extranjeros por coronavirus

Desde el lunes Colombia prohibirá el acceso a extranjeros para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 34 contagiados en el país, informó este domingo el presidente Iván Duque. “Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia”, escribió en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un “aislamiento preventivo obligatorio por 14 días” en sus casas, agregó. La restricción no afecta a las misiones diplomáticas, precisó la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en rueda de prensa.

Chile suspende clases y cierra sus puertos a cruceros por el coronavirus

Chile anunció este domingo la suspensión de clases por dos semanas, desde preescolar a secundaria, y cerró todos sus puertos a cruceros tras ordenar la cuarentena a dos embarcaciones por un caso de coronavirus confirmado, en un país que cuenta con 75 personas contagiadas desde el 3 de marzo.

“Hemos determinado suspender por un período de dos semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados (con aporte estatal)”, que corresponden al 93% del total del sistema educativo chileno, anunció el presidente Sebastián Piñera.

Venezuela pone en cuarentena siete estados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este domingo una “cuarentena colectiva” a partir del próximo lunes en siete estados, incluyendo a los 6 millones de habitantes de Caracas, tras detectar siete nuevos contagiados por el nuevo coronavirus. Desde este lunes Caracas y los estados de Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes suspenden sus actividades, salvo aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad policial y militar, servicios sanitarios y ransporte, anunció Maduro en una alocución transmitida de forma obligatoria en radio y televisión.

Esta cuarentena parcial se suma a la prohibición de la llegada de vuelos provenientes de Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá, así como la suspensión de clases y actividades deportivas. Este domingo se detectaron siete nuevos casos de Covid-19, con lo que el país registra 17 contagiados.

Mercosur cierra parcialmente sus fronteras

Los países del Mercosur cerrarán parcialmente sus fronteras en prevención de la diseminación del coronavirus, anunció el presidente de Paraguay Mario Abdo en conferencia de prensa. “El lunes vamos a llevar una resolución en conjunto entre todos los países de la región en una teleconferencia”, informó el jefe de Estado, actual presidente pro tempore del bloque regional.

España impone un confinamiento casi total para frenar al coronavirus

El gobierno español impuso el sábado un confinamiento casi total para todos sus ciudadanos, que solo podrán salir a la calle por motivos laborales o por razones de primera necesidad como comprar comida, con tal de frenar la propagación del coronavirus.

Este encierro de aplicación inmediata anunciado por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se incluye entre un amplio paquete de medidas por la declaración del estado de alarma durante al menos 14 días en el país, el segundo más castigado en Europa con más de 5.700 infectados. Los ciudadanos solo podrán circular por la calle para ir o volver del trabajo, hacer la compra, asistir a mayores, niños o personas dependientes, pasear animales domésticos y acudir a centros sanitarios o entidades financieras en casos de fuerza mayor.

Gobierno argentino analiza una cuarentena obligatoria por el coronavirus

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que analiza aplicar una cuarentena obligatoria en todo el país y definirá este domingo la posible suspensión de las clases en el sistema educativo para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

"Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, ir al teatro, ir al cine, bienvenido sea. Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte en algún momento, que la gente pueda quedarse en su casa y así evitar la circulación del virus. Tomar una serie de días, durante este plazo todos se quedan en su casa. Estamos buscando el momento", declaró Fernández

En Argentina ascienden a 45 las personas contagiadas, de las cuales dos fallecieron, según el último reporte oficial del sábado.

Alemania cerrará el lunes fronteras con tres países

Las autoridades alemanas decidieron cerrar a partir del lunes por la mañana las fronteras del país con Francia, Suiza y Austria, para intentar frenar la propagación del coronavirus.

Una de las razones invocadas por las autoridades alemanas, además del control de la epidemia, es también evitar que los ciudadanos de los países fronterizos lleguen para realizar compras masivas en almacenes alemanes y vaciar las estanterías, fenómeno que ya se ha visto.

España: más de 100 muertos en un día

España registra 288 fallecidos, 100 más que el sábado, y 7.753 infectados, más de 2.000 que un día antes, por el nuevo coronavirus, informó este domingo el ministerio de Sanidad con cifras compiladas hasta este domingo a las 12H00 GMT.

La actualización del balance se conoce después de que la noche del sábado el gobierno decretara el estado de alerta e impusiera serias restricciones al movimiento de sus habitantes, en un intento de frenar la escalada de contagios en España, el segundo país europeo más afectado después de Italia.

Trump da negativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en el test para el nuevo coronavirus, anunció el sábado el médico de la Casa Blanca.

Trump se sometió a la prueba después de entrar en contacto con varios miembros de una delegación presidencial brasileña que visitó su resort de Florida y que dieron positivo.

Da positivo la esposa del presidente del gobierno español

La mujer del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, dio positivo por coronavirus en un análisis, anunció la noche de este sábado la oficina del mandatario.

"Los análisis realizados en las últimas horas en Moncloa a las personas más cercanas al presidente del gobierno han dado positivo en el caso de su esposa, Doña Begoña Gómez", afirmaron los servicios de Sánchez, afirmando que ambos "se encuentran bien".

Más de 150 mil casos de coronavirus en el mundo

El nuevo coronavirus superó el sábado la cifra de 150.000 afectados en el mundo, y todos los países, desde a Estados Unidos a España, pasando por Colombia, cierran fronteras y aceleran sus medidas destinadas a atenuar el impacto de la pandemia.

España

El gobierno español impuso este sábado una cuarentena casi total para todos sus ciudadanos, que solo podrán salir a la calle por motivos laborales o de máxima necesidad, con tal de frenar la propagación del coronavirus.

Este encierro anunciado por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se incluye entre un amplio paquete de medidas adoptado dentro de la declaración del estado de alarma por al menos 14 días en el país, el segundo más castigado en Europa con más de 5.700 infectados.

Francia

Se anunció este sábado el cierre a partir de medianoche (hora local) de "todos los locales públicos no esenciales", como bares, restaurantes y cines, y el paso a la fase 3 de la epidemia, que implica que el coronavirus está presente en todo el territorio. Solamente podrán abrir los comercios relacionados con la alimentación, las farmacias, los bancos, los estancos o las gasolineras, precisó el primer ministro, Edouard Philippe, en rueda de prensa.

El balance de la pandemia mundial en Francia es de 4.500 afectados y 91 muertos, doce más que el día anterior.

Ecuador

Se reportó este sábado la segunda muerte por el coronavirus, que deja 28 contagiados tras registrarse cinco casos (importados) más.

"Tenemos que informar que ha fallecido la hermana de la primera paciente del caso primario que también estaba diagnosticada con coronavirus", dijo la ministra de Salud, Catalina Andramuño. La mujer, de la que no se detalló su edad, y quien se encontraba en aislamiento domiciliario, fue trasladada en condición crítica a un hospital en el que falleció.

Chile

Dos cruceros con cerca de 1.300 personas, entre las cuales una resultó positiva por coronavirus, fueron puestos en cuarentena en Chile donde los casos de contagiados subieron este sábado a 61, informó el Ministerio de Salud.

El primero, que se encontraba de gira por el extremo sur de Chile, tiene a bordo a 120 tripulantes y 111 pasajeros entre los que se encontraba un ciudadano británico de 85 años que bajó de la nave en la localidad de Caleta Tortel, a 2.400 km al sur de Santiago. En este lugar presentó síntomas de coronavirus por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Coyhaique donde se confirmó que estaba contagiado.

El segundo crucero, con 665 pasajeros y 389 tripulantes, cruzó a Chile desde la localidad argentina de Ushuaia y actualmente se encuentra frente al Puerto de Chacabuco tras prohibirle el desembarco por casos sospechosos.

Uruguay

Salto: se suspenden las clases y se evalúa el cierre de fronteras departamentales. Además, se cerraron los centros termales municipales en ese departamento desde las 15 horas de este sábado.

Montevideo: se suspendieron todos los espectáculos públicos previstos para los próximos días. Esto incluye a la Semana de la Cerveza, la Semana Criolla, las celebraciones de San Patricio y a todas las actividades a desarrollarse en salas de teatro, cines y museos.

Por otro lado, varios colegios de Carrasco anunciaron que cerrarán durante la próxima semana.

Irán anuncia otras 97 muertes

El ministerio de Sanidad iraní anunció este sábado 97 nuevos fallecimientos por el coronavirus, lo que lleva el balance oficial de la epidemia a 611 muertos en el país, uno de los más afectados del mundo.

"Fueron registrados 1.365 nuevos casos de personas contaminadas en las últimas 24 horas", declaró el portavoz del ministerio de Sanidad, Kianoush Jahanpur, en una rueda de prensa en televisión.

Este cifra lleva a 12.729 el número de contagios en Irán.

Más de 4.300 personas se han curado de la enfermedad.

España en estado de alerta

10. 15: España registró 1.500 nuevos casos de coronavirus desde la tarde del viernes, elevando el balance de la epidemia a 5.753 infectados y 136 personas fallecidas, 15 más que antes, según los datos divulgados este sábado por el ministerio de Sanidad.

18.40: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes la declaración del estado de alarma a fin de frenar el avance del coronavirus, mientras la región de Madrid ordenaba el cierre de todos los comercios no indispensables.

Con más de 4.200 infectados y 121 fallecidos en el país, el segundo más castigado de Europa sólo por detrás de Italia, Sánchez dijo en una comparecencia televisada que el estado de alarma entrará en vigor el sábado y durará inicialmente 15 días.

Durante este periodo se "adoptará un conjunto de decisiones excepcionales" a fin de "movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos", "tanto públicos como privados", "tanto civiles como también militares".

En la legislación española, esta medida permite al gobierno limitar la circulación de personas y requisar todo tipo de bienes.

Se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó los primeros cuatro casos de coronavirus en el país. Se trata de cuatro personas procedentes de Milán que ingresaron en marzo.

Se confirmaron los primeros 4 casos de Coronavirus Covid-19. Todos procedentes de Milán, habiendo ingresado al país entre el 3 y 6 de marzo. Los pacientes se encuentran estables y en domicilio. Este Ministerio está haciendo el control de trazabilidad de su entorno. (Sigue) — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) March 13, 2020

Madrid ordena el cierre de comercios, excepto supermercados y los de primera necesidad

El gobierno regional de Madrid ordenó este viernes el cierre a partir del sábado de todos los comercios a excepción de supermercados, farmacias o gasolineras, para frenar la epidemia del virus en la comunidad.

En España, al momento hay más de 4200 infectados y 121 fallecidos.

Nuevo récord

En Italia se ha registrado un récord de 250 muertos en 24 horas.

#ÚLTIMAHORA Récord de 250 muertos en 24 horas en Italia a causa del coronavirus (oficial) #AFP pic.twitter.com/3d8wjdiykx — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 13, 2020

G7 en cumbre especial a través de videoconferencia

13:11 - Los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se reunirán el lunes por videoconferencia para una cumbre extraordinaria destinada a coordinar su acción en la lucha contra el coronavirus en los ámbitos sanitario, económico, financiero y de investigación.

Bolsonaro sin coronavirus

12:45 - El presidente brasileño señaló, tanto en Twitter como en Facebook, que las pruebas dieron un resultado negativo y no está contagiado con el coronavirus.

El mandatario se sometió a los exámenes respectivos luego que su secretario de prensa, Fabio Wajngarten, diera positivo al regreso de acompañar a Bolsonaro en un viaje oficial a Estados Unidos y compartir reuniones con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Los dos primeros casos en Venezuela

12:30 - La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes dos casos de coronavirus en su país, certificados por la OMS. Rodríguez coordina la comisión presidencial que se encarga del control de la enfermedad en el país.

La funcionaria dijo que se trata de una ciudadana de 41 años de edad que estuvo recientemente de viaje en Estados Unidos, Italia y España. El otro caso es un hombre de 52 años que estuvo en España. Ambos, localizados en el estado Miranda, se encuentran completamente aislados.

Pedido de reunión con intendente

11:58 - Adeom le pidió una reunión con carácter "grave y urgente" al intendente de Montevideo, Christian di Candia para "establecer protocolos de salud y seguridad" ante la "inminente llegada" del coronavirus a Uruguay.

El protocolo, dice el comunicado, debe ser para todos los sectores municipales "y así proteger a trabajadores y población en general".

Estado de alarma en España

11:50 - El gobierno decretó el estado de alarma durante 15 días. La medida permite limitar temporalmente la circulación de personas.

Con 120 muertos, España es uno de los países más afectados por el coronavirus.

Reunión de urgencia

10:50 - Este viernes a las 17:00, en la Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou mantendrá una reunión ampliada con la Junta del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), todos los ministros y el Congreso de Intendentes por el coronavirus.

El coronavirus ya mató a más de 5.000 personas

08:26 - La pandemia del nuevo coronavirus ya provocó la muerte de 5.043 personas en el mundo, la mayoría en China continental, según un balance de la AFP elaborado gracias a fuentes oficiales el viernes a las 11h00 GMT.

En China continental fallecieron 3.176 personas, en Italia los muertos llegan a 1.016 y en Irán suman 514. Estos son los tres países más afectados por la covid-19.

Desde que brotó el virus a finales de diciembre, más de 134.300 personas se han contaminado en 121 países y territorios. (AFP)

Suspendieron las clases en varios estados de Estados Unidos

07:55 - Al menos seis estados de Estados Unidos ordenaron la suspensión de las clases por al menos dos semanas en un intento por frenar el avance del nuevo coronaviurus, que ha contagiado a más de 1.600 personas en el país.

Ohio, Michigan, Oregon, Maryland, Kentucky y Nuevo Mexico ordenaron el cierre de escuelas a partir del lunes. La medida afecta a millones de estudiantes y genera problemas a familias de bajos ingresos que recurren a las comidas gratis o subsidiadas que ofrecen los centros educativos.

Uruguay no permitirá el desembarco de un crucero en Punta del Este

Viernes 13/03/2020 - 07:52 - El ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció este viernes que en conjunto con el Ministerio de Salud Pública decidieron "no autorizar a bajar en Punta del Este al crucero que lo tenía previsto hacer a primeras horas de la mañana de hoy".

Luego de coordinar con el Presidente de la República y el Ministro de Salud Pública, la autoridad sanitaria a decidido no autorizar a bajar en Punta del Este al crucero que lo tenía previsto hacer a primeras horas de la mañana de hoy — Germán Cardoso (@CardosoGerman) March 13, 2020

Se trata del crucero MSC Poesia, que transporta a 2.500 pasajeros y se preveía que abordara en la mañana de este viernes. Viene de Argentina y su siguiente destino es Santos, en Brasil.

Para el domingo está previsto el arribo de otro buque similar.

Balance de América Latina

Hasta las 18:30 del jueves, en América Latina se registran 3 muertos y más de 250 contagios por el coronavirus. Lo más reciente en la región incluye:

Venezuela suspende vuelos desde Europa y Colombia. Bolivia aquellos desde y hacia Europa. Argentina los de zonas más afectadas por el coronavirus.

Bolsa de San Pablo cierra con derrumbe de 14,78%. También caen fuertemente las de Buenos Aires (9,76%), Bogotá (9,35%) y Santiago (6,33%).

Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala impusieron restricciones de viajes desde países de Europa, China, Irán y otros países asiáticos.

Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú aplazaron comienzo de clases.

Perú prohíbe espectáculos con más de 300 personas.

Ecuador suspende clases

19:15 - El gobierno de Ecuador anunció el jueves la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales ante la pandemia del covid-19, que deja 17 contagiados en el país.

La medida, que entrará en vigencia este viernes, forma parte de la emergencia sanitaria declarada el miércoles por la noche.

"A partir del día de mañana (viernes) se suspenden las clases de todo nivel, en todo el territorio nacional, mientras se analiza la evolución del virus", dijo en rueda de prensa la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

Francia cerrará escuelas y universidades

16.40 - El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves el cierre de escuelas y universidades a partir de la próxima semana a causa del coronavirus, mientras que las elecciones municipales del domingo se celebrarán como estaba previsto.

El cierre de los centros educativos a partir del lunes será "hasta nuevo aviso", dijo Macron en un discurso a la nación, en el que pidió a las personas mayores de 70 años que permanezcan en sus casas como medida de prevención.

Más de 1.000 muertes en Italia

14:30 - Italia, el país de Europa más afectado por el coronavirus, superó el umbral este jueves de los 1.000 muertos con un total de 1.016 fallecimientos y más de 15.000 contagios, anunció la Protección Civil.

La entidad registró 189 fallecimientos en las últimas 24 horas y la región más afectada sigue siendo Lombardía, en el norte, con 744 muertes y 8.725 contagiados.

Recomendaciones de Cancillería a uruguayos

14:15 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior detallaron en un comunicado cómo viajar a países donde se han adoptado medidas de restricción migratoria.

1) Aquellos ciudadanos que posean un pasaporte uruguayo y extranjero, utilicen a la hora de viajar el uruguayo. En cuanto a esto, para facilitar los viajes previstos, la Dirección Nacional de Identificación Civil informó que la oficina de pasaporte (Bartolomé Mitre 1434) estará abierta desde las 7 hasta las 18 durante los días hábiles entre el 23/3 y el 3/4 para aquellos ciudadanos uruguayos que tengan pasaporte italiano/español y presenten constancia de viaje antes de semana de turismo.

2) Debido a disposiciones de las autoridades de los diversos países, la asistencia y gestión consular uruguaya ante dichas autoridades solo resulta posible cuando la persona se encuentra utilizando como documento de viaje un pasaporte uruguayo.

3) Acorde con el Ministerio de Salud Pública, se sugirió que no se realicen viajes innecesarios.

NdR: La recomendación busca facilitar el tránsito de los ciudadanos uruguayos ante las dificultades que tienen que enfrentar los viajeros de países en los cuales los contagios son de consideración.

La ministra de Igualdad de España, dio positivo

12:40 - El gobierno español informó este jueves que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo para el virus y agregó que todos los miembros del Ejecutivo, se someterán a pruebas diagnósticas. "Los resultados se conocerán a lo largo de la tarde y serán comunicados oficialmente", indica el texto.

España es otro de los países europeos que más casos confirmados tienen. A la tarde del miércoles, se registraron 2.140 casos y 48 muertos.

Si se puede controlar

10:45 - El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que "la pandemia del nuevo virus es controlable". Sin embargo, aclaró que "hace falta una mayor vigilancia para identificar, aislar, diagnosticar y tratar cada caso para romper la cadena de transmisión"; ya que hay algunos países que no se enfrentan a la amenaza con el compromiso necesario.

Además, sugirió que los países deben "encontrar un justo equilibrio entre la protección de la salud, la prevención de las perturbaciones económicas y sociales, y el respeto de los derechos humanos".

Medida de Trump es "unilateral"

12/03/2020 - 10:40 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prohibición de la entrada de extranjeros procedentes de Europa al país por 30 días a partir del viernes. Esta medida desató una tormenta en los mercados.

A raíz de esto, la Unión Europea (UE) criticó la decisión "unilateral" de Trump, ya que, según mencionaron, "fue sin consultar"..

Italia endurece medidas

19:30 - El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció el miércoles por la noche el cierre de todos los comercios del país, excepto los sectores de alimentación y salud. "Cerramos los comercios, bares, pubs, restaurantes", dijo y agregó que sí seguirá autorizado el suministro a domicilio. Conte había anunciado el martes estrictas medidas de confinamiento de la población con una restricción de la libertad de circular y la prohibición de reunión para los 60 millones de italianos, que estará vigente hasta el 3 de abril.

Después de China, Italia es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia, con 827 muertos y 12.462 casos.

Estrictas medidas de Perú

16:00 - Perú decretó este miércoles nuevas medidas para evitar la propagación del virus: “Se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China, por un período de 14 días a partir de la salida de dichas naciones” dijo el presidente Martín Vizcarra en un mensaje por televisión. Además, aplazó por 15 días el inicio del año escolar.

Actualmente son 13 los casos de coronavirus en Perú. No obstante, la mayoría de los pacientes están en recuperación y aislamiento domiciliario.

Aumentan los contagios en Europa

15:55 - Se confirmó que hay más de 20.000 personas infectadas por el virus en Europa.

Pandemia

14:40 - El nuevo coronavirus puede ser calificado de ahora en adelante como una "pandemia", declaró este miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Casi 1.300 casos en Alemania

11/03/2020 - 11:45- La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el miércoles que es probable que hasta el 70% de la población se contagie del coronavirus, y agregó que, como no existe cura actualmente, el foco debe centrarse en la ralentización de su propagación.

"Como el virus está ahí fuera, la población no tiene inmunidad y no existe terapia, entonces del 60% al 70% de la población se infectará", dijo en una conferencia de prensa en Berlín. "El proceso debe enfocarse en ralentizar la propagación del virus para no sobrecargar el sistema de salud (...) Se trata de ganar tiempo", agregó.

Merkel hizo estas declaraciones después de que el diario de gran circulación Bild la criticara por el manejo de lo que denominó como el "coronacaos": "Ninguna aparición, ni discursos, ni liderazgo en la crisis", escribió.

El ministro de Salud, Jens Spahn, ha estado liderando la respuesta y dijo que sellar las fronteras de Alemania para evitar la propagación del virus no funcionará, rechazando los pedidos de que imite a la vecina Austria en la prohibición de entrada de visitantes de Italia.

Alemania ha reportado 1.296 casos del virus y dos muertes, dijo el Instituto Robert Koch en la noche del martes.

España más de 2.000 casos y 47 muertos

22:00 - España sumó este miércoles 2.002 casos de coronavirus y 47 fallecidos. Según informaron las autoridades, en las últimas horas se multiplicaron las medidas: entre ellas el cierre de escuelas y universidades en Madrid, la zona más afectada.

Tenemos "2.002 casos notificados al principio de la mañana", dijo a la prensa Fernando Simón, director del centro de alertas sanitarias, en el ministerio de Sanidad.

La mitad de esos casos,1.024, se encuentran en la región de Madrid, la más afectada, que sumaba 31 de los 47 muertos registrados a nivel nacional, según puntualizaron las autoridades regionales.

Dos casos confirmados en Bolivia

21:40 - Bolivia confirmó este martes los primeros dos casos de coronavirus en su territorio, según dijo el ministro de Salud, Aníbal Cruz.

"Son dos mujeres de 60 y 64 años respectivamente, cuyo historial muestra una presencia en Italia, país que en la actualidad presenta transmisión de coronavirus Covid-19", declaró Cruz, en conferencia de prensa en la casa de Gobierno.

Uno de los casos está radicado en Oruro (suroeste) y el otro en Santa Cruz (este), agregó.

Ambas se encuentran bajo los protocolos médicos recomendados en estos casos, agregó Cruz.

Jerarca de salud británica anunció que está contagiada de coronavirus

19:58 - La subsecretaria de Salud británica Nadine Dorries anunció en una nota oficial en la noche del martes que arrojó resultado positivo al contagio con el nuevo coronavirus.

"Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (...) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar", manifestó la funcionaria de 62 años.

Cuarentena en Chile

18:15 - Chile estableció una nueva normativa en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar el virus: colocar en cuarentena por 14 días a aquellas personas que provengan de España e Italia. Aquellos que arriben al país, serán clasificados como "viajeros de alto riesgo" y permanecerán bajo vigilancia de la autoridad sanitaria chilena.

168 muertes en 24 horas en Italia

14:45 - El virus ya ha provocado 1.115 muertos fuera de China continental, según un recuento realizado este martes por la AFP con cifras oficiales.

La cifra simbólica de 1.000 muertos quedó superada este martes con el anuncio de las autoridades italianas de 168 nuevos fallecidos, un récord en sólo 24 horas en el país, con lo que el número total de muertos se eleva a 631 en Italia, el país más afectado de Europa y el segundo de todo el mundo, por detrás de China.

España prohíbe vuelos desde Italia

11:00 - El gobierno español prohibió este martes todas las conexiones aéreas desde Italia del 11 al 25 de marzo para mitigar la expansión del coronavirus que está castigando a ambos países europeos, publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Se prohíbe la realización de vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España a partir de las 00H00 horas del 11 de marzo hasta las 00H00 del 25 de marzo", señala el acuerdo tomado por el gobierno de Pedro Sánchez.

El texto sólo prevé excepciones para los aviones de Estado, de carga, los vuelos humanitarios o de emergencia.

Esta medida se ha tomado después de que el número de casos conocidos en el país haya aumentado considerablemente desde el domingo, cuando no alcanzaba a las 600 personas.

En cambio, según el último balance este martes al mediodía, el número de infectados pasó de 1.204 el lunes por la noche a 1.622, y el número de fallecidos creció de 28 a 35.

Wuhan "prácticamente contenido"

10:30 - El presidente chino Xi Jinping, que este martes visitó Wuhan por sorpresa, afirmó que el coronavirus está "prácticamente contenido" en esta ciudad y su provincia, Hubei, el epicentro de la epidemia. "Los primeros resultados fueron obtenidos estabilizando la situación y cambiando la tendencia en Wuhan y en Hubei", donde 56 millones de habitantes están en cuarentena desde finales de enero, declaró Xi, citado por la agencia oficial Xinhua.

La visita de Xi Jinping coincide con el anuncio de nuevas cifras del ministerio de Sanidad, con solo 19 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se trata de una caída espectacular en relación a los centenares de contaminaciones diarias durante el mes de febrero y una muestra que las drásticas medidas adoptadas por China están dando resultado.

Xi Jinping, con una mascarilla turquesa, llegó el martes por la mañana a Wuhan y luego visitó el hospital de Huoshenshan, el que fue construido en solo diez días para hacer frente a la epidemia, indicó la televisión oficial CCTV.

"Estamos solo al inicio..."

10/3/2020 - 10:00 - "Estamos solo al inicio de esta epidemia. Hay que ser muy claros y lúcidos (...) Estamos organizados, en particular el SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia), que se enfrenta al comienzo de esta crisis", declaró el presidente francés Emmanuel Macron tras visitar un hospital en París.

Respondiendo a una pregunta sobre el aumento de las medidas de protección en Francia, Macron dijo que las medidas serán diferentes según las regiones. "No hay que pensar que va a haber un momento en que (...) todo va a cambiar de repente", dijo Macron. "Tenemos que adaptarnos a cada momento y según las diferencias entre territorios", agregó, lanzando un llamado al espíritu cívico de los franceses.

Más restricciones en Italia

17:50 - Gobierno italiano restringe movimientos en todo el país para contener el coronavirus. El primer ministro, Giuseppe Conte, dijo a periodistas que las medidas introducidas hace solo dos días en gran parte del norte del país ya no eran suficientes y que tendrían que extenderse a toda Italia a partir del martes. Asimismo, sugirió que lo apropiado es que las personas permanezcan en sus domicilios.

Más de 500 muertes en Europa

15:18 - Europa superó este lunes el umbral de los 500 muertos con los 97 nuevos decesos registrados en Italia.

Italia sigue siendo el país más afectado con 97 decesos más en las últimas 24 horas con un total de 463 muertes. La mayoría son "personas ancianas y frágiles que ya tenían patologías", indicó la Protección Civil.

Asimismo, el número de casos positivos ascendió a 9.172 (1.797 personas más que el domingo anterior) y entre ellos, 724 se han recuperado. La mayoría de los contagios se registraron en el norte de la península, donde se inició el brote.

Lombardía es la región más afectada, con 5.469 contagios y 333 muertes.

Europa registró 511 muertes desde el inicio de la epidemia. 21 fueron en Francia, 16 en España, 4 en Gran Bretaña, 3 en Holanda, 2 en Suiza y 2 en Alemania.

13:26 - Más del 70% de los contagiados por el virus en China ya se curaron según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La amenaza de una pandemia se volvió muy real"

13:24 - El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que la "amenaza de una pandemia" del nuevo coronavirus que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo, "se volvió muy real". No obstante, durante la conferencia de prensa en Ginebra, explicó que "podría ser la primera pandemia de la historia que podría controlarse".

Se registraron las primeras muertes en Alemania

12:46- El coronavirus se cobró las dos primeras víctimas fatales en Alemania.

Francia tomó nuevas medidas para frenar la propagación del virus

08:37- El museo del Louvre anunció que restringirá su acceso, mientras que la Filarmónica de París anuló todos sus conciertos, después de que Francia prohibiera las reuniones de más de 1.000 personas debido al virus.

La dirección del Louvre, el museo más visitado del mundo, decidió así restringir el acceso a quienes presenten una entrada comprada previamente por Internet o puedan acceder de forma gratuita, como los menores de 18 años, las personas con discapacidad y los profesores franceses.

Francia es el segundo país de Europa más afectado por el coronavirus después de Italia, con 1.126 personas infectadas y 19 muertos desde finales de enero.

Más de 100.000 personas infectadas en todo el mundo

06:53 - El número de personas infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo llegó a 109.946. Del total, 3.819 fallecieron en 99 países, según balance de AFP.

En Alemania se cuentan 150 nuevos casos de contagio

9/3/2020 - 05:59 - Alemania registró en las últimas 24 horas 150 nuevos casos de contagio del nuevo coronavirus, por lo cual ya tiene 1.112 personas afectadas por la epidemia, anunció este lunes, el instituto Robert Koch. El principal foco de la enfermedad está en la región de Renania del Norte-Westfalia, en la frontera con Holanda y Bélgica, precisó el instituto, que supervisa las epidemias en Alemania.

El gobierno italiano plantea estrictas medidas

8/3/2020 - 09:30 - El gobierno de Italia tomó la decisión de aislar a un cuarto de su población, lo que equivale a 16 millones de personas, para frenar el vertiginoso avance del coronavirus. Una de las áreas donde pesarán las fuertes restricciones de ingreso y salida es Lombardía, al norte del país, que es la zona en donde se registraron más contagios: 2.742. Y otras regiones en las que también rigen las medidas son Piamonte, Emilia Romaña y Venet, que incluyen otras 14 provincias –entre las que se encuentra Veneccia–, según informó El País de Madrid.

De acuerdo a lo informado por las autoridades italianas, la nueva situación regirá al menos hasta el 3 de abril.

Por otra parte, el gobierno decidió cerrar en todo el país locales como discotecas, cines y museos, al tiempo que permite la apertura de aquellos espacios que posibiliten que las personas puedan estar separadas por al menos un metro.

Primer fallecido en Argentina

19:30 - El virus se cobró la primera víctima fatal en Argentina. Un hombre de 64 años que había viajado a Francia –país del que regresó el 25 de febrero– falleció este sábado en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, donde había ingresado el 5 de marzo último.

Fuentes sanitarias confirmaron a El Cronista, que el fallecido tenía problemas de salud de base que agravaron su cuadro. Se trataba de un paciente con problemas de hipertensión y diabetes, además de inconvenientes renales crónicos. La víctima regresó de Europa sin síntomas. Tres días más tarde comenzó a presentar somnolencia, falta de apetito, fiebre alta, tos y dolor de garganta. Por el agravamiento de su cuadro concurrió el jueves pasado a la guardia del establecimiento ubicado en La Boca. Allí fue internado y colocado a las pocas horas en asistencia respiratoria mecánica. Además, se le realizó el hisopado para confirmar la presencia del virus.

Primer caso confirmado en Paraguay

16:20 - El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en el país este sábado, en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. "Informo que hoy (sábado), pasado el mediodía, el Laboratorio Central (del Ministerio de Salud Pública) confirmó el primer caso de 'Covid19' en Paraguay", escribió. "Más información se dará en breve en rueda de prensa", añadió el funcionario en un tweet, en el que instó a la ciudadanía a mantener la calma.

"Los protocolos ya ensayados y aprobados por la OMS están siendo aplicados", agregó.

Mazzoleni ya había advertido el viernes las sospechas sobre una persona que llegó de Italia y que había sido sometida a análisis.

El último informe sobre el nuevo coronavirus en Paraguay había reportado siete casos que fueron descartados y 70 personas que ingresaron al país y que continuaban siendo monitoreadas, informó AFP.

Derrumbe de hotel en China

7/3/2020 - 16:00 - Unas 70 personas permanecían atrapadas este sábado bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad china de Quanzhou, en el sureste del país, utilizado para albergar a personas en cuarentena por el coronavirus, informaron fuentes oficiales.

El hotel Xinjia sobre las 19:30 de China y los servicios de rescate llevaban rescatadas a unas 37 personas, según un comunicado de autoridades locales de Quanzhou, en la provincia de Fujian.

El hotel, de 80 habitaciones, había sido convertido recientemente en punto de acogida y cuarentena para personas que tuvieron contacto con pacientes contaminados por el nuevo coronavirus, según El Diario del Pueblo.

Las autoridades de Fujian mandaron 150 trabajadores al sitio para las tareas de rescate, según la emisora televisiva CCTV. Quanzhou, una ciudad costera, tiene registrados 47 casos de COVID-19. El hotel fue inaugurado hace apenas dos años. (AFP)

Primer caso confirmado en Colombia

17:30 - El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, confirmó el primer caso de COVID-19. Una ciudadana de 19 años, procedente de Milán, Italia, presentó síntomas y acudió a los servicios de salud dónde se le realizaron los análisis respectivos.

Durante esta semana el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se reunió con Secretarios de Salud del país, para establecer el Plan de respuesta ante el ingreso de coronavirus al país.

En 91 países, 100.000 casos y 3.406 muertos

15:00 - Más de 100 mil personas han sido contagiadas con el nuevo coronavirus en todo el mundo, y más de 3.400 ha muerto a causa de la enfermedad en 91 países, según un balance actualizado de la AFP con fuentes oficiales el viernes a las 15h00 GMT.

En total, han sido contagiadas 100.002 personas y 3.406 han muerto. El alza, con 2.492 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas, se concentra en particular en Irán, con 1.234 nuevos contagios.

Vizcarra confrmó primer caso en Perú

12:40 - El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó este viernes que fue detectado el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 25 años que se encuentra "estable".

"Se ha confirmado la infección por coronavirus covid-19 de un primer paciente, un varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa", anunció el mandatario peruano por televisión.

Tras recordar que el virus ya había llegado a países sudamericanos como Brasil, Ecuador, Chile y Argentina, Vizcarra pidió "tranquilidad" a los peruanos y dijo que se han tomado "todas las medidas desde el punto de vista médico, para que el paciente, que se encuentra estable, cuente con una atención integral".

El coronavirus llegó al Vaticano

6/03/2020 - 12:30 - El Vaticano informó este viernes de su primer caso del nuevo coronavirus y anunció la suspensión de la atención a pacientes externos en su pequeño centro médico, donde se registró el contagio.

El caso positivo de covid-19 fue descubierto el jueves, dijo a la prensa el vocero Matteo Bruni, que indicó que el centro médico dentro del pequeño Estado, donde residen unas 1.000 personas, será desinfectado a fondo.

El vocero señaló a la AFP que "todos los pacientes que pasaron por el centro médico están siendo avisados".

Nuevo caso en Argentina

20:20 - Se confirmó este jueves el segundo caso de coronavirus en Argentina, informó el diario Clarín. Autoridades sanitarias indicaron que se trata de un joven de 23 años que llegó de Italia en los últimos días.

Principales medidas en el mundo para limitar la epidemia del virus

Italia: 41 muertos más en 24 horas por coronavirus

14:45 - Italia registró 41 decesos más en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total subió a 148, informó este jueves la Protección Civil. El número de contagiados llega a 3.296 con un aumento del 25%, mientras las personas que se han recuperado son 414, precisó Angelo Borrelli, director de la entidad. Italia sigue siendo el tercer país más afectado después de China y Corea del Sur.

Se reportaron tres nuevos casos de coronavirus en Ecuador

14:20 - Ecuador reportó el jueves tres nuevos casos del nuevo coronavirus, con lo que aumentó a 13 el número de infectados desde que hace seis días se anunció que una mujer que regresó de España, dio positivo a la enfermedad.

"Los casos de coronavirus (covid-19) en Ecuador ascienden a 13. Esto luego de que hoy se confirmaran tres nuevos pacientes positivos", informó el ministerio de Salud en un comunicado. Según Salud, los 12 últimos casos "tienen sintomatología leve y se hallan en aislamiento domiciliario", en Guayaquil –núcleo comercial de Ecuador– y en la cercana población de Babahoyo.

El número de personas infectadas de coronavirus en el mundo llegó a 95.371, de las cuales 3.284 fallecieron, en 84 países y territorios, según un balance de AFP.

El coronavirus deja sin clases a 300 millones de estudiantes

05/03/2020 - 11:00 - El nuevo coronavirus dejó sin clases a unos 300 millones de estudiantes en el mundo, provocó el cierre de la Basílica de la Natividad en Belén y llevó a nuevos anuncios de cuarentenas este jueves, en una espiral que preocupa cada vez más al planeta y amenaza la economía mundial.

Italia, principal foco europeo, que superó el miércoles los 100 muertos (3.089 contagiados de los cuales 107 muertos), ha tomado medidas excepcionales: todos los colegios y universidades permanecerán cerrados desde el jueves hasta el 15 de marzo.

Corea del Sur, segundo foco de contagio después de China (5.766 infecciones, incluidas 35 muertes) ha prolongado las vacaciones tres semanas en centros educativos y guarderías.

En Irán, donde las autoridades informaron el jueves de 15 nuevas muertes (107 en total, 2.922 casos), se cerraron los establecimientos escolares durante un mes, se suspendieron los eventos culturales y deportivos y se redujeron las horas de trabajo en las administraciones.

India también anunció que las escuelas primarias de Nueva Delhi permanecerían cerradas hasta el 31 de marzo.

A causa de la epidemia, al menos 13 países se han visto obligados a cerrar todos los colegios, lo que afecta a más de 290 millones de estudiantes en todo el mundo, según la UNESCO, una "cifra sin precedentes".

La organización de la ONU para la Educación y la Cultura recuerda que hace solo dos semanas, China, donde apareció el virus en diciembre, era el único país que había cerrado los colegios.

Tercer caso en Chile

19:00 - Chile identificó este miércoles su tercer caso del nuevo coronavirus en dos días -el primero en Santiago- y el gobierno empezó a coordinar acciones para afrontar la epidemia con otros países de Sudamérica.

El ministro de salud, Jaime Mañalich, participó este miércoles en una reunión por videoconferencia con sus pares de los países que conforman el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. También participó el canciller chileno, Teodoro Ribera.

Chile, que asume la presidencia pro témpore de este nuevo grupo de países nacido en reemplazo de Unasur, organizó esta primera reunión de coordinación con el fin de vigilar el avance de la enfermedad en Sudamérica y coordinar medidas de acción para contener la enfermedad.

Hay 10 personas con síntomas de coronavirus en Argentina

17:00 - Argentina: tras el primer caso confirmado, por lo menos diez personas con los mismos síntomas del virus están siendo evaluadas en todo el país. Seis de esas personas son de la provincia de Buenos Aires: una de la ciudad de Buenos Aires, otra de la provincia de Entre Ríos, otra de Córdoba y una de la ciudad de Rosario.

Italia decidió cerrar las escuelas y universidades por coronavirus

El gobierno italiano decidió este miércoles cerrar todas las escuelas y universidades hasta mediados de marzo para contener la propagación del coronavirus en una jornada en que se superó la barrera simbólica de los 100 muertos. "La decisión fue tomada en base a recomendaciones de carácter sanitario y por precaución" precisó el primer ministro Giuseppe Conte.

Según el último balance de Protección Civil divulgado este miércoles, han muerto 107 personas de 3.089 contagiados por lo que el virus se sigue expandiendo.

El cierre de los centros educativos de toda la península es la medida más drástica tomada por un país europeo e inclusive más restrictiva que la tomada en Japón, que excluye a las universidades. "No fue fácil tomar esa decisión" reconoció la ministra de Educación, Lucia Azzolina, en declaraciones a la prensa mientras que el jefe del gobierno italiano advirtió que la situación sanitaria nacional será evaluada constantemente.

La medida entrará en vigor "a partir del jueves", afirmó Conte al término de una reunión con todos los ministros. "En este momento estamos concentrados en las medidas que hay que tomar para frenar o al menos atrasar la propagación del virus ya que el sistema nacional de salud, conocido por ser eficaz y de excelente nivel, corre el riesgo de sobrecargarse", explicó el líder de la séptima economía.

Estudian más medidas

Las escuelas y universidades de las tres regiones del norte más afectadas por el coronavirus, Lombardía, Emilia Romaña y Véneto, estaban ya cerradas.

En las 21 regiones italianas se han identificado infectados, con excepción del Valle De Aosta, fronteriza con Francia, por lo que la medida fue extendida a todo el territorio nacional. Italia es el tercer país más afectado en el mundo por la epidemia de neumonía viral, después de China y Corea del Sur.

Fuentes oficiales registraron este miércoles la primera muerte de una persona al sur de Roma. Se trata de un ciudadano proveniente de Pullas, al sur de la península.

El primer ministro estudia más medidas para frenar la epidemia que amenaza con golpear a la economía, ya en recesión, y colapsar a los hospitales ya que los enfermos deben ser internados en unidades de cuidados intensivos. El gobierno estudia también una serie de medidas de precaución como renunciar a besos y apretones de manos, jugar partidos de fútbol a puerta cerrada y mucha higiene, adelantaron medios de prensa. Las autoridades desean evitar las concentraciones multitudinarias cuando sea posible y que los partidos de fútbol se celebren a puerta cerrada. Serán postergadas ferias, congresos y eventos, en particular los que involucran al sector de la salud, con el fin de que el personal sanitario esté disponible. También se va a recomendar que todas las personas mayores de 75 años permanezcan en sus casas y eviten los lugares públicos.

