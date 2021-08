Las opciones que maneja Cappuccio para definir quién entra en lugar de Bergessio

La elección del reemplazante de Gonzalo Bergessio para el próximo domingo (18:00) ante Cerrito aparece cómo la principal interrogante que el entrenador de Nacional Alejandro Cappuccio debe resolver en los últimos entrenamientos previos al partido por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

El DT no podrá contar con su goleador y capitán ni tampoco con el zaguero Guzmán Corujo, aunque en el puesto del defensor el reemplazo parece cantado con Mathías Laborda, quien lo sustituyó el pasado domingo cuando debió salir contra Deportivo Maldonado.

Con Bergessio la situación es más compleja, porque el DT debe definir quién entra por él y también cómo arma la delantera.

En los últimos partidos Nacional viene jugando con tres atacantes, con Brian Ocampo por la banda derecha y con Leandro Fernández por el sector izquierdo, y con el goleador cordobés en el centro de área.

Fotos Diego Battiste

Fernández celebra uno de sus goles en el Apertura

Sin la presencia del capitán, cobra fuerza la opción de que Fernández pase al centro del ataque, una posición que conoce bien y en la que se ubicaría luego de volver al gol la semana pasada frente a Deportivo Maldonado, con un tanto que justamente fue anotado desde la zona central del ataque.

Este miércoles el santafesino dijo que aún no sabía si iba a jugar en esa posición. “No tengo idea, todavía el entrenador no nos ha planteado nada. Uno siempre quiere jugar y dar lo mejor para el equipo”, señaló a Sport 890, donde sí dijo conocer esa posición y estar capacitado para ocuparla. “He jugado de 9 solo y lo podría hacer bien”, afirmó.

En ese caso, Cappuccio tendría un hueco por las bandas, donde tiene como indiscutible a Ocampo, a quien utiliza más por la derecha, aunque puede jugar con perfil cambiado.

Diego Battiste

Brian Ocampo

Si quiere colocar un extremo por afuera, puede apelar a Alfonso Trezza por la banda derecha y pasar a Ocampo a la izquierda.

Otra opción es que Gonzalo Vega, el ex Rentistas que regresó al club por pedido del DT, cubra el lado izquierdo del ataque. El atacante no ha podido conseguir continuidad como en los “bichos colorados”, si bien ya tiene un gol, justamente ante su exequipo.

Leonardo Carreño

Thiago Vecino

Cappuccio también puede mantener a Fernández por la banda izquierda y colocar directamente a un delantero de área. En ese caso cuenta con Thiago Vecino, quien ingresó en el segundo clásico ante Peñarol cuando el partido se disponía para enviar centros al área, y también con Guillermo May, quien tiene mayor despliegue y que marcó un gol ante Cerro Largo FC en el Gran Parque Central.

Otras opciones que aparecen con menor fuerza son las de Maxi Cantera dejando el mediocampo para jugar más adelante, lo que podría generar el retorno de Gabriel Neves a la zona central.

Fotos Diego Battiste

Guillermo May

También está a la orden Andrés D’Alessandro, a quien el DT prefiere colocar en los segundos tiempos, algo que podría justificarse aún más en el césped sintético del Estadio Charrúa, donde enfrentarán a Cerrito.

En la práctica del martes ante Rocha FC en Los Céspedes también tuvo minutos Pablo García, quien se recuperó de una lesión muscular y espera una nueva oportunidad.

En ese amistoso, con suplentes, el equipo que paró Cappuccio fue con Martín Rodríguez; Alfonso Trezza, Mathias Laborda, Rafael García y Cristian Almeida; Facundo Píriz, Gabriel Neves y Joaquín Trasante; Andrés D'Alessandro, Gonzalo Vega y Thiago Vecino.

En la segunda mitad ingresaron Guillermo May y Pablo García en lugar de Thiago Vecino y Gonzalo Vega. El gol del triunfo albo lo hizo May.

Nacional volverá a entrenar este jueves y viernes, se espera que una práctica sea en su cancha sintética, y el técnico tricolor definirá el equipo.

Cappuccio encontró la base de su once, que se perfila para ser con Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda (por Corujo), Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Emiliano Martínez, Felipe Carballo y Maximiliano Cantera; Brian Ocampo, Leandro Fernández y quien elija como sustituto de Bergessio.