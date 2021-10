Las palabras de Agustín Canobbio para sus compañeros, en el día de su cumpleaños

Agustín Canobbio fue titular el jueves frente a Athletico Paranaense en la semifinal de la Copa Sudamericana, después de una semana movida en la que tuvo que ir a declarar a Asunción por el resultado positivo de boldenona en el control antidopaje que le hicieron tras el partido con Sporting Cristal en Lima.

Peñarol no pudo dar vuelta el resultado del Campeón del Siglo y cayó 2-0 en el estadio Arena da Baixada. Luego del partido, Canobbio se paró frente a sus compañeros y dirigentes en el comedor del hotel y les dirigió unas palabras: "No fue el mejor comienzo de cumpleaños, pero estoy orgulloso de compartir con ustedes que son tremendo grupo. Como dije en el vestuario, hace 10 años que no se ilusionaba un país, todos ustedes lo lograron. Ahora a seguir metiendo y por el campeonato uruguayo".

Este viernes 1° de octubre Canobbio cumple 23 años y el miércoles fue habilitado para jugar el partido por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La medida es de carácter provisorio y dicha comisión tomará la decisión definitiva en tres semanas. Hasta hace un año y medio, la suspensión preventiva era obligatoria, pero eso ha cambiado en el Código Mundial Antidopaje cuyo cuerpo normativo es aplicado por Conmebol (en el Reglamento Antidopaje 2021).

Staff Images / Conmebol

Canobbio frente a Sporting Cristal en Lima

Así lo establece el artículo 35 numeral 2 de dicho cuerpo normativo: "Se podrá anular la suspensión provisional obligatoria si el jugador demuestra a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol que la infracción estuvo posiblemente causada por un producto contaminado".

El futbolista viajó el martes a Asunción para presentar sus descargos, acompañado por su padre Osvaldo y el abogado Horacio González Mullin.

La sustancia encontrada en el control fue Boldenona, un anabólico de uso veterinario para el crecimiento y engorde de animales. Agustín, así como otros integrantes de la delegación oficial, ingirió durante tres comidas pollo asado y carne en su estadía en Lima.