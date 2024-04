Laura Ubfal cruzó a Coti Romero en El Debate de Gran Hermano: "Sos falsa y a la gente no le gusta eso"

El lunes, Coti Romero se convirtió en el centro de atención en El Debate de Gran Hermano después de su eliminación en un enfrentamiento contra Emmanuel el domingo. Tras su regreso al reality como competidora, Coti tuvo un intenso intercambio de opiniones con Laura Ubfal, una panelista que manifestó su devoción por Furia en varias ocasiones.

“Quiero decirte una cosa como mujer, Coti, y muchas opinamos lo mismo porque si no no habría un fandom tan fuerte para Furia, prefiero una mujer que te diga las cosas en la cara y no una que vaya por detrás e intentes con todos los hombres de la casa”, empezó diciendo Ubfal. Posteriormente, explicó su visión del juego que estaba haciendo Coti dentro de esta edición. “Que pruebo con uno, que me enamoro de uno, que hablo del otro, que si puedo con un tercero… ¡Que seas falsa! ¡Vos sos falsa! Tu juego, no hablo como persona, porque como persona no te conozco. Hablo del juego”, remarcó.

“Sos falsa, sos muy falsa y lo que a la gente no le gusta es esa falsedad. Ya lo hiciste en la edición pasada y repetiste estrategia por estrategia, y no lograste ninguna relación real con nadie de la casa”, añadió Laura quien también acotó que el resto tampoco la querían en el reality: “El Chino la trató de usar y se equivocó porque no lee nada”.

Sorprendida por las palabras de la panelista, Coti le pidió aclaraciones sobre lo que consideraba su "estrategia repetida", ya que no comprendía a qué se refería Ubfal con la afirmación de que había actuado de la misma manera en ambas ediciones. Laura insistió en su punto, señalando, “No vas de frente con la gente, no quisiste vincularte de verdad con ninguna mujer”. Ante esto, Coti elevó el tono de voz, “Sos una ‘furiosa’ más, Laura. No dejás hablar igual que Juliana. No te puedo contestar nada”.

En ese instante, Sol Pérez, otra integrante del panel, intervino y cuestionó a Ubfal. “Hay algo que no entendí: le dijiste ‘Intentaste con uno y con otro’ ¿Qué quisiste decir con eso, no me quedó claro”, le preguntó. La periodista optó por no repetir su comentario y respondió: "No importa, la que lo entendió perfectamente fue Coti, que es lo que le interesaba".

Finalmente, Coti Romero se defendió: "A ver Laura, la cosa es así, yo cuando entré a la casa, empecé a hablar con las chicas. De hecho, yo les dije varias cosas a las chicas y sentí que no confiaban en mí por eso me alejé y empecé a jugar con los chicos pero no quise estar con ninguno, no lo estuve tampoco, era para competir", concluyó la exconcursante.

En cuanto a la expulsión del domingo, la concursante correntina recibió el 58.8% de los votos, mientras que el peluquero obtuvo el 41.2% restante, en una noche marcada por los enfrentamientos entre Furia, Romero y Martín que se habían desarrollado a lo largo de toda la semana.