"Le manifesté que iba a pagar caro, electoralmente": respondió el edil que Antonini denunció por "amenazas"

El edil de Treinta y Tres, Matías Silvera, desmintió la denuncia por "amenazas" que le realizó el diputado frenteamplista Eduardo Antonini. Según el legislador, Silvera le había dicho: "Tú le has hecho mucho daño a mi familia y vas a pagar por eso. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en algún momento tú vas a pagar por esto".

"Sí le manifesté que iba a pagar caro, electoralmente, su política de agravio y permanente destrucción. El que no perdona es el pueblo en las urnas y a ése, no lo puede manejar ni yo, ni él, ni nadie", sostuvo Silvera en un comunicado emitido este martes. El edil, además de ser hijo del intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, es el hijastro del exministro de Turismo Germán Cardoso. Justamente, Antonini encabezó las denuncias contra Cardoso en el Parlamento y luego ante Fiscalía. Leé también Diputado del FA denunció por "amenazas" al hijastro de Germán Cardoso e hijo del intendente de Treinta y Tres El encuentro entre Antonini y Silvera se dio en el Congreso Nacional de Ediles, que tuvo lugar en Maldonado, departamento de donde es oriundo el frenteamplista. "Nunca amenacé al diputado", aseguró el edil. "Él mismo (Antonini) se encargó de aclarar que no lo amenacé de muerte. Basta escuchar sus declaraciones en varios medios donde aclara tal extremo", continuó. "Es increíble que afirme dichos que no pronuncié y se encargue de aclarar en todas partes que no había testigos ni cámaras. Es decir, que quien quiera discrepar con él privadamente, tendría que llevar un grabador para que no distorsione las conversaciones", manifestó Silvera. Finalmente, el edil señaló que "afirmar hechos con carácter delictivo que no sucedieron y denunciarlas en Fiscalía, es un delito en sí mismo".