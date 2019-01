Leaving Neverland: el documental que revelará los presuntos abusos de Michael Jackson

El mítico rey del pop falleció en 2009 pero su imagen y música nunca dejaron de reproducirse. Con un talento hipnótico, millones de fanáticos que lo idealizan desde todos los rincones del mundo y decenas de canciones exitosas con su sello, Michael Jackson marcó un antes y un después en la historia de la música. Pero todo ese cosmos cargado de estrellas y lucecitas de colores se difumina cuando aparecen algunos temas del pasado que vuelcan un manto de perversión sobre su figura.

Jackson fue denunciado, en varias oportunidades, por haber abusado sexualmente de niños y adolescentes. Ante la admiración que despertó siempre el artista esas denuncias quedaron silenciadas y él siempre las negó. Ahora, dos de esos niños –ya adultos– contarán en la pantalla grande su versión de los hechos.

“En historias separadas pero paralelas que se hacen eco entre sí, dos chicos se hicieron amigos de Jackson, quien los invitó a su mundo singular y maravilloso. Seducido por la existencia de cuento de hadas del cantante y cautivado por su relación con él, las familias de ambos niños estaban ciegas a la manipulación y el abuso a los que finalmente los sometería”, describe la sinopsis de Leaving Neverland en el sitio web del Festival de Cine de Sundance en Utah –donde se estrenará este documental el 25 de enero–.

Esos hombres que denuncian haber sido abusados –a los 7 años uno y a los 10 el otro– son una fracción de varios casos más que rondaron en torno a Jackson. En 1994 el rey del pop evitó pasar por los tribunales cuando logró un acuerdo económico con la familia de Jordan Chandler (13) uno de los chicos que lo denunció. En 2005 –donde no pudo obviar los tribunales– la sentencia judicial dictaminó que el cantante era inocente de haber abusado a Gavin Arviso.

Tras su muerte –a causa de una sobredosis de medicamentos–, el intérprete de hits como Bit it, Thriller y Man in the mirror no se salvó de que continuaran las denuncias en su contra. El bailarín y coreógrafo Wade Robson y James Safechuck, cercanos al rey del pop cuando eran niños, lo denunciaron luego de su fallecimiento. Ambas denuncias fueron desestimadas; la justicia consideró que había transcurrido mucho tiempo desde los presuntos hechos.