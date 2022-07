Nacional y Liverpool definen el Intermedio: los detalles de la final

Liverpool y Nacional definirán el Torneo Intermedio, luego de ser los mejores equipos de sus respectivas serie y clasificar a la final única que se disputará este miércoles (20:00, VTV+) en el Estadio Centenario.

Será un partido con alargue y penales en caso de que se mantenga la paridad en el marcador en los 90 minutos y en los 30 de prórroga

El partido enfrentará a Liverpool, vigente campeón del Apertura y que conquisto el grupo A del Intermedio, y a Nacional, ganador del Grupo B

Intermedio, grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC Liverpool 14 7 4 2 1 11 6 Wanderers 14 7 4 2 1 11 7 Albion 11 7 3 2 2 7 7 City Torque 10 7 3 1 3 10 8 Peñarol 8 6 2 2 2 10 8 Fénix 8 7 2 3 2 4 5 Deportivo Maldonado 6 7 1 3 3 8 12 Rentistas 1 6 0 1 5 3 11

Además el partido enfrenta a los dos mejores de la Tabla Anual, con los tricolores al frente con 47 unidades y los negriazules muy cerca con 46 puntos.

Intermedio, grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC Nacional 19 7 6 1 0 15 1 Boston River 13 7 4 1 2 8 5 Defensor Sporting 13 7 4 1 2 10 8 River Plate 8 6 2 2 2 7 6 Cerro Largo 8 6 2 2 2 4 4 Plaza Colonia 8 7 2 2 3 6 7 Danubio 4 6 1 1 4 5 9 Cerrito 0 6 0 0 6 1 16

Por lo visto hasta el momento, ambos equipos se perfilan para estar en la definición de la temporada, por lo que esta final puede servir de apronte para fin de año.

Camilo dos Santos

Liverpool llega a esta instancia tras ganar el Grupo A con 14 puntos, los mismos que hizo Wanderers, pero con menor diferencia de gol.

Mientras que Nacional ganó su serie de forma invicta, con 19 puntos, producto de seis triunfos y un empate.

El antecedente de la temporada en el Apertura, partido jugado en el Gran Parque Central, tuvo empate 0-0 sin goles, en un encuentro que se jugó en dos días, en el que los albos fueron perjudicados por la actuación arbitral, por la no expulsión de Gonzalo Carneiro y un gol mal anulado a Juan Ignacio “Colo” Ramírez, el goleador histórico negriazul que hoy defiende a los tricolores.

Camilo dos Santos

De cara a la final de este miércoles, Carneiro ya no está más en los de Belvedere ya que fue transferido a Cruz Azul del fútbol mexicano.

El técnico de Liverpool, Jorge Bava, podrá tener en el equipo a Fabricio Díaz, el volante juvenil que es una pieza clave en el mediocampo y que había sido citado para la selección sub 20 que jugará el Torneo de L’Alcúdia en España, pero que finalmente no viajará para estar en la final.

“Si tenemos la fortuna de jugar la final veremos lo de Fabricio (Díaz) en la Sub 20. Somos buenos, no boludos. Jugamos cosas importantes”, dijo Bava a VTV+, tras el partido del fin de semana con victoria ante Deportivo Maldonado, luego del cual debían esperar que Wanderers no los superara en la tabla.

Nacional, por su parte, llega en un gran momento, invicto en el Intermedio y con un solo gol recibido en siete partidos, el tanto de Plaza Colonia que le sacó la racha de imbatibilidad a Sergio Rochet por la cuarta fecha.

Inés Guimaraens

Estadio Centenario

El equipo de Pablo Repetto llega a la final luego de superar a Boston River, tercero en la Anual, que le puso cierta resistencia pero que terminó batiendo en el segundo tiempo con tantos de sus delanteros Emmanuel Gigliotti y Franco Fagúndez.

Los rendimientos de ambos equipos y las propuestas poco conservadoras de sus técnicos auguran un interesante partido en el Centenario, escenario neutral fijado para la definición.

El partido tiene también cruce de futbolistas ante sus exequipos, como Santiago “Colo” Romero, Thiago Vecino y también Bava, tres extricolores hoy en Liverpool; mientras que los albos cuentan con el “Colo” Ramírez, Camilo Cándido y Christian Almeida, tres que dejaron su huella en Belvedere.

Diego Battiste

Cuando Liverpool ganó el Intermedio 2019

La final tendrá además a los dos únicos equipos que han ganado el Intermedio: Nacional en tres ocasiones y Liverpool una vez.

Edición Resultado Goles 2017 Nacional 1 - Defensor Sp. 0 Rodrigo Aguirre (N) 2018 Nacional 3 - M.C. Torque 2 Luis Aguiar (2) y G. Bergessio (N); Darío Pereira (2) (MCT) 2019 Liverpool 2 - River Plate 2 (5-4) J. Ramírez y B. Olivera (L); J. Piquerez y G. Viera (RP) 2020 Nacional 0 - Wanderers 0 (4-1) 2021 No se disputó

El equipo arbitral de la final tendrá a Andrés Matonte como juez, con los asistentes Nicolás Tarán y Martin Soppi, y con Javier Feres como cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estarán Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

Las entradas para la final se venden para Liverpool en Tribuna América puerta 3, generales a $ 450 y socios a $ 300. Para Nacional, Colombes a $ 450 y $ 300, Olímpica a $ 590 y $ 400, y América puerta 24 a $ 750 y $ 500. Menores hasta 12 años gratis. Venta en Abitab y TickAntel para Liverpool y Nacional.uy y RedPagos para Nacional.